Maribel Guardia fue ''advertida''; tras la muerte de Julián Figueroa se viraliza una predicción

CIUDAD DE MÉXICO.— La sorpresiva muerte de Julián Figueroa este pasado 9 de abril dejó consternado al medio del espectáculos, pues nadie imaginó que el hijo de Maribel Guardia y Joan Sebastian con tan solo 27 años perdiera la vida a causa de un infarto agudo al miocardio y fibrilación ventricular.

Sin embargo, a pesar de que la propia actriz confirmó la causa del fallecimiento de su único hijo y se viralizó el acta de defunción del cantante, en redes sociales se viralizó la predicción de un vidente, quien presuntamente le "advirtió" a la actriz que este no sería un buen año para ella.

¿Una predicción advirtió a Maribel Guardia sobre la muerte de su hijo Julián Figueroa?

En redes sociales como TikTok y Twitter se ha difundido un clip en el que se puede ver al vidente Ramsés dando sus predicciones hacia los famosos.

Pero tras la muerte de Julián Figueroa se ha retomado la emisión del programa del pasado 31 de marzo del 2023, mismo en el que el "adivino" le "advirtió" a la también cantante sobre que alguien de su familia podría tener problemas de salud.

En el vídeo que circula en internet se puede escuchar a Ramsés decir que la actriz que pasaría por un duro momento.

“Vamos arrancar con las predicciones y que tal Maribel Guardia. Que se nos cuide mucho, un integrante de la familia puede tener problemitas en cuestión de salud, alguna hermana, al hijo que se nos cuide mucho porque veo problemitas en cuestión de salud”, expresó Ramsés Vidente.

Ok pero qué pedo con el vato que predijo que algo pasaría con Julián Figueroa el hijo de Maribel Guardia uD83DuDE26 pic.twitter.com/AeNzPNQvgE — Danydrugs (@DanydrugSS) April 10, 2023

Sin embargo, el clarividante hace unos días volvió a alerta a la también conductora de TV. En esta ocasión, el vidente hizo una predicción con la que señaló que no veía este 2023 como un buen año para la costarricense.

En otro vídeo publicado el pasado 5 de abril, Ramsés realizó una lectura de cartas para Maribel Guardia, y fue así como hizo una predicción nuevamente con referencia a la familia de la cantante.

“Atención con Maribel Guardia porque un integrante de la familia... alguien con problemas de salud, alguien que ha estado batallando, que ha tenido cambios, problemas de salud... No es un buen año para Maribel, la veo con lágrimas, con sufrimiento algo que puede estar pasando por un familiar. Alguien que puede tener problemas de salud”, detalló el vidente.

Luego de darse a conocer la muerte del joven cantante y actor, Ramsés compartió una imagen en la que se puede observar a la actriz con su hijo Julián Figueroa: “Descanse en paz”.

Sin embargo, sus predicciones se viralizaron y generaron revuelo, pues internautas consideran que Maribel Guardia fue alertada.

Julián Figueroa, hijo de Maribel Guardia habría presentido su muerte, Maryfer Centeno lo explica

Luego de confirmarse la muerte de Julián Figueroa, Maryfer Centeno, grafóloga y especialista en lenguaje corporal reveló que el hijo de la actriz Maribel Guardia habría presentido su muerte.

“Llama la atención que su último mensaje fue hace un día y justamente habla acerca de la pérdida de su papá… Hay un estudio que dice que cuatro de cada diez personas pueden predecir cuándo se van a ir, que uno lo sabe, que uno lo siente”, comenzó explicando la experta.

En un vídeo, la grafóloga describió la forma de ser del cantante y expresó su lamentable partida: “A lo mejor, si es cierta esta teoría de predecir cuándo se van, ¿no? (…) Que Dios lo tenga en su santa gloria”, concluyó Maryfer Centeno.

Cabe destacar que el vídeo de la experta en lenguaje corporal fue relacionado con la predicción de vidente Ramsés, pues para muchos fue inevitable hablar de las posibles "señales" de que la muerte de Julián Figueroa se veía venir.

¿Qué dijo Julián sobre su papá?

El cantante y actor sorprendió un día antes de su partida con un emotivo mensaje hacia su padre, Joan Sebastian, quien cumpliría años el pasado 8 de abril. En su publicación el joven destacó cuánto extraña a su papá y que su "único deseo era abrazarlo una vez más".

Las palabras del hijo de la actriz llamaron la atención, pues usuarios consideran que no es normal un mensaje de este tipo a un día de su deceso.

¿Julián Figueroa, hijo de Maribel Guardia y Joan Sebastian habría "planeado" su muerte?

Otras de las teorías que circuló en redes sociales sobre el fallecimiento de Julián Figueroa fue sobre un presunto suicidio, es decir habría "planeado" su muerte.

Este descabellada hipótesis surgió luego de la publicación de una joven, quien afirmó ser amiga del joven de 27 años y tras decir que lamentaba no haber contestado los mensajes que el también actor le envió antes de morir: "No estuve para ti". La presunta amiga de Julián Figueroa que generó revuelo con una publicación

Mediante redes sociales, el mensaje de una supuesta amiga de Julián Figueroa, ha generado revuelo pues la joven indica que poco antes del fallecimiento del hijo de Joan Sebastian, el actor, intentó contactarla desesperadamente, pues al parecer estaba enfrentando una difícil etapa.

Las palabras de la joven han causado que algunos internautas consideren que la muerte del cantante pudo tratarse de un suicidio, aunque se haya afirmado que falleció debido un infarto agudo al miocardio y fibrilación ventricular.

“Me parte el alma saber que no estuve para ti en los últimos momentos de tu vida, ahora comprendo la insistencia que tenías de hablar, eran las 4am y un simple mensaje pudo haber cambiado mucho, mi vida está en shock y no puedo asimilar la noticia, solo me queda pedirte perdón por no haber respondido ese último mensaje”, escribió la amiga de Julián, quien acompaño sus palabras con una foto de los dos. El mensaje que borró la amiga de Julián Figueroa tras desatar una macabra teoría

Vale la pena señalar que la joven eliminó su publicación tras viralizarse, además de que cambió su cuenta de Instagram de pública a privada, lo que generó algunas sospechas. Tras viralizarse su publicación, la joven puso en privada su cuenta de Instagram

Te puede interesar: ¿De qué murió Julián Figueroa? Maribel Guardia revela qué le arrebató la vida a su hijo