¿Maribel Guardia demandará? Este sería el castigo contra quienes grabaron a su hijo muerto

CIUDAD DE MÉXICO.— La muerte de Julián Figueroa este pasado domingo 9 de abril se ha visto empañada por una tremenda polémica, pues se dio a conocer que se filtró un vídeo en el que personal de la funeraria J. García López grabó el cadáver del hijo de la actriz y el cantante Joan Sebastian antes de ser cremado.

Debido a lo indignante de la situación, en un programa de espectáculos se contacto a un abogado, quien explicó el castigo que recibirían las personas quienes grabaron al joven de 27 años en la funeraria.

Este sería el castigo contra quienes grabaron el cadáver de Julián Figueroa en la funeraria

En entrevista con el programa De primera mano, Francisco Hernández, el abogado que llevó el caso de la filtración de las fotos en el que se exhibió el cuerpo sin vida del actor Octavio Ocaña, reveló si podría considerarse un delito la grabación que hizo personal de la funeraria a la que fue llevado Julián Figueroa para ser cremado.

Francisco Hernández, abogado de la familia de Octavio Ocaña reveló si Maribel podría demandar a la funeraria que grabó el cuerpo de su hijo

Francisco Hernández en plática con la conductora Addis Tuñón explicó que solo podría ser considerado un delito si los trabajadores pertenecen a una institución pública de lo contrario no, aunque el abogado señaló que sí podrán ser demandados.

“Si son paramédicos y pertenecen al servicio público, es decir, IMSS, ISSSTE o cualquier institución de salud de la Ciudad de México, sí está tipificado como delito”, comentó el litigante.

“Si son trabajadores de la funeraria y son particulares, no, pero eso no los exime de responsabilidades porque hay que recordar que también pueden ser susceptibles a una demanda por daño moral. Incluso, aunque no sean servidores públicos, están sometidos a código de ética”, puntualizó Hernández en una emisión del programa de Imagen Televisión.

Por lo tanto, el castigo contra quienes grabaron a Julián Figueroa sin vida en una funeraria podrían ser demandados por daño moral y un posible recurso penal adicional (que variaría dependiendo del tipo de defensa legal).

Cabe señalar que Maribel Guardia y la familia Figueroa no han revelado si piensan proceder legalmente contra la funeraria, pero varios consideran que sí deberían, pues hay reporteros quienes aseguran que siguen intentando vender el vídeo del cuerpo sin vida de Julián Figueroa.

¿Es real el vídeo del cadáver de Julián Figueroa?

La muerte de Julián Figueroa ha sido de lo más devastador para Maribel Guardia, quien ha pedido respeto para sobrellevar su duelo e incluso ha revelado la razón por la que no quiso que nadie viera el cadáver de su hijo. Maribel Guardia emitió una declaración ante la prensa; ahí dio detalles de la muerte de Julián Figueroa

Sin embargo, comunicadores como Gabriel Cuevas y Jorge Carbajal, afirmaron que existe un vídeo del cantante en el que se le muestra ya muerto.

De acuerdo con Gabo Cuevas el polémico clip fue grabado por un empleado de la funeraria en la que cremaron al también hijo de Joan Sebastian.

Los responsables de esta aberración han tratado de vender este material a la prensa, por lo que varios reporteros se han indignado con este hecho.

“Yo hace ratito le platicaba a Flor y a Ana que vi un vídeo que me mostraron, que se filtra de la funeraria y se ve el rostro de Julián Figueroa”, indicó el reportero sin entrar en detalles sobre las delicadas imágenes.

Por su parte, el periodista Gustavo Adolfo Infante comentó que tres comunicadores más se sumaron para validar el testimonio de Gabo Cuevas.

En el programa de De primera mano, se contactó a la funeraria J. García López y una persona del área de relaciones públicas reveló al programa que están enterados de esta situación, pero se niegan a dar declaración algo.

