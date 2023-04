Bad Bunny ''niega'' romance con Kendall Jenner en Coachella, ella va a verlo al festival

EE.UU.— Bad Bunny fue el cantante estelar en el primer día del festival de música Coachella, que se celebrará todo el fin de semana (del 14 al 16 de abril) en California, EE.UU. Asimismo, el puertorriqueño volvió a hacer historia, pues se convirtió en el primer cantante latino en encabezar el cartel de uno de los festivales musicales más importantes a nivel mundial.

Pero la presentación del reguetonero también trascendió porque muchos esperaban ver si su presunta nueva novia estaría en el evento. Y sí, la famosa modelo Kendall Jenner fue captada viendo al intérprete de "Tití me preguntó" desde un lugar privilegiado y en compañía de su amigo Justin Bieber y su hermana Kylie Jenner. No obstante, él insinuó que su romance solo sería un rumor.

Kylie Jenner junto a Kendall Jenner y Fai Khadra viendo el show de Bad Bunny el día de Ayer en Coachella! pic.twitter.com/lW3ibZyCVY — Kylie Jenner Argentina (@KyliesJARG) April 15, 2023

Así fue como Bad Bunny ''negó'' su relación sentimental con Kendall Jenner en Coachella, mientras ello lo miraba

La presentación de Benito Antonio Martínez Ocasio, nombre real del apodado "Conejo Malo" ante más de 120 mil personas fue un suceso de gran importancia, sin embargo, en pleno show, el cantante aprovechó para emitir un "polémico" mensaje luego de interpretar uno de los éxitos de su afamado disco: "Un verano sin ti", mismo con el que rompió varios récords a nivel mundial.

Nunca imaginé que los artistas anglo abrirían pasos a los latinos uD83DuDE4F Waoo lo de Bad Bunny es increíble uD83EuDD79 #PostMalone #Coachella #COACHELLA2023 #BadChella pic.twitter.com/hnqLjqgLUY — Cristopher Fernández (@Cristopherfjrd) April 15, 2023

Durante su presentación en el Festival Coachella 2023 —que se llevó al cabo este pasado viernes 14 de abril en la sede de Empire Polo Club, Indio, California en Estados Unidos— Bad Bunny expresó un "misterioso" discurso a mitad de su show.

“No saben lo que sentimos, no saben lo que pensamos, no saben como en realidad vivimos. En las redes sociales, en lugares, en la prensa se dicen mil cosas, pero nunca podrán saber la realidad de lo que siente un corazón. Por eso yo les digo que lo que ustedes vean por ahí que no salió de mi boca no lo crean”, fueron las palabra con las que el cantante desató los gritos.

bad bunny lanzó una indirecta por el supuesto romance con kendall jenner en coachella o fue mi idea?hajsjdd pic.twitter.com/wWgC36lAOT — NicolásuD83EuDEC0 (@nicolvsfl) April 15, 2023

El mensaje del intérprete de "Efecto" rápidamente se hizo viral, pero debido a que cientos de internautas señalaron que con esta declaración, Bad Bunny habría negado su romance con Kendall Jenner, con quien ha sido relacionado sentimentalmente los últimos meses.

Bad Bunny se presentó en el Festival de Coachella con gran exito y aprovecho para dar un mensaje a sus fans,aseguró que varias de las cosas que se publican en la prensa son tergiversadas y no lo identifican,aqui su mensaje

En el concierto estuvo presente la modelo Kendall Jenner pic.twitter.com/RHhEeRhZeC — Susanita tiene un raton (@PosaTres) April 15, 2023

Benito diciendo que no creamos todo lo que dicen de él en redes, lo que yo entendí: No ando con Kendall.

También yo: pic.twitter.com/B02iiQStAg — uD83DuDEF8 (@LaTraviata__) April 15, 2023

Bad bunny: no crean lo que dicen los medios



Kendall en medio del público: pic.twitter.com/sVWcedezxH — KCuD83EuDEE7 (@kycg99) April 15, 2023

Kendall Jenner cuando Bad Bunny dijo: Me gusta' mucho la Gabriela uD83CuDFB6 pic.twitter.com/g3sbw9TE6Z — BuD83EuDD0D? (@BOdiecinueve) April 15, 2023

La Kendall cuando le traduzcan el discurso de Bad Bunny en Coachella pic.twitter.com/BRR9VCxafi — Fego (@fegoceratiTV) April 15, 2023

*Bad bunny diciéndome q no crea lo q las redes dicen de él pq nadie lo conoce*



Yo creyéndome q negó a Kendall Jenner pq es tendencia pic.twitter.com/9MrS8dmShF — jorgeee?? (@turolitasad) April 15, 2023

No obstante, algunos fans del puertorriqueño salieron en defensa del "noviazgo" del cantante y la modelo, pues comentaron que el discurso del intérprete de "Safaera" no tenía nada que ver con la relación amorosa que presuntamente sostiene con la también hermana de Kim Kardashian, sino más bien con una publicación en la revista Time donde se mal interpretaron sus palabras.

De acuerdo con sus seguidores, en entrevista con el medio impreso una “mala traducción” dio a entender que se arrepentía de crear el tema "El Apagón", debido al revuelo que generó su supuesta declaración, el reguetonero decidió aclararlo en pleno escenario y, ese sería el verdadero motivo del mensaje que desató cientos de reacciones en redes sociales.

Bad Bunny no negó a Kendall en Coachella, el hablaba sobre lo que salió en la revista “Time” en donde el según se arrepintió de cantar "ahora todos quieren ser latinos" de hecho lo dejo muy claro antes de cantar esa canción. Todo sacan de contexto uD83EuDD26uD83CuDFFD??? pic.twitter.com/iAHSf9BhYv — Gabriela RN ?uD83CuDFF9???uD83DuDD25 (@RNG_94) April 15, 2023

Bad Bunny y Kendall Jenner "ya no ocultan su relación", cada vez más se dejan ver juntos

Aunque distintos medios internacionales reportaron que Bad Bunny habría negado su relación con Kendall Jenner en Coachella 2023, ella estaba en primera fila disfrutando del concierto de su supuesto novio.

A través de redes sociales se han difundido varios vídeos en los que se muestra desde la llegada de la súper modelo al festival musical y hasta cuando rodeada de amigos y su hermana se muestra feliz y orgullosa de ver a su "pareja" sobre uno de los escenarios más importantes a nivel internacional.

Los vídeos han generado opiniones divididas ya que mientras algunos aplauden la asistencia de Kendall en la presentación de Bad Bunny, otros más señalan que ella "no' más no es la adecuada", pues no tiene ese "sabor" latino que lo caracteriza a él.

y soportennnn q habrá mucho bad bunny y kendall x vario rato pic.twitter.com/sWscgTaoH4 — xxxjocelinecg (@soyjocelinecg) April 15, 2023

El Peso Pluma y la Kendall en el mismo lugar bailando un merengue de Benito. Coachella me dio demasiado el primer día pic.twitter.com/PiBLaWja1x — Penélope (@NoSoyArdilla_) April 15, 2023

el segundo nombre de kendall es nicole, si ya entendí pic.twitter.com/uPDJU7jLh4 — tony | BADCHELLA uD83CuDF80 (@jhversee) April 15, 2023

Kendall Jenner at Bad Bunny's Coachella performance. pic.twitter.com/dDnTU5b1Oc — uD835uDE46uD835uDE5AuD835uDE63uD835uDE59uD835uDE56uD835uDE61uD835uDE61 uD835uDE49uD835uDE5AuD835uDE6CuD835uDE68 (@kendallupdater) April 15, 2023

Kendall Jenner last night at Coachella watching Bad Bunny’s set pic.twitter.com/Xp8KEsegWj — Nay News (@thenaynews) April 15, 2023

Kendall Jenner at Bad Bunny's Coachella Performance.

©? Backgrid pic.twitter.com/cPk7JWyaSJ — uD835uDE46uD835uDE5AuD835uDE63uD835uDE59uD835uDE56uD835uDE61uD835uDE61 uD835uDE49uD835uDE5AuD835uDE6CuD835uDE68 (@kendallupdater) April 15, 2023

Benito que Harry sea ex de la Kendall no te da derecho de hablar de el https://t.co/kd0XULP2Ft — Lupita Vera (@itguveraf) April 15, 2023

