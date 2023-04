Paola Rojas reprueba el beso del Dalai Lama a un menor; actriz de Televisa lo defiende

CIUDAD DE MÉXICO.— Ahora ha sido Paola Rojas la que se ha pronunciado al respecto sobre el polémico momento que protagonizó el Dalái Lama y que impactó al mundo, pues nadie imaginó que en pleno acto público besará a un niño en la boca y le pidiera "que le chupe la lengua".

Mediante un clip, la periodista catalogó como un "acto reprobable" el beso del Dalái Lama a un menor. Esto es lo que opina la también presentadora.

Paola Rojas arremete contra el Dalái Lama por darle un beso en la boca a un niño

A través de un vídeo compartido en TikTok, la también conductora del programa Netas Divinas hablo de la polémica que protagonizó el líder espiritual debido a que sus seguidores le pidieron emitiera su opinión, ante esto la presentadora de noticias fue directa y califica esta acción como "acto reprobable".

“Me han pedido mucho en redes sociales que compartan mi opinión y Bueno, lo que yo opino es que es un acto totalmente reprobable”, inició mencionando la exconductora del noticiero de Televisa.

uD83CuDDEEuD83CuDDF3 | LO ÚLTIMO: El Dalai Lama besa en la boca a un niño indio en un evento budista en la India e incluso intenta tocar su lengua. Tras el beso, saca su lengua y le dice al niño "chúpame la lengua". pic.twitter.com/zku70ZvOxQ — Alerta Mundial (@AlertaMundial2) April 9, 2023

Asimismo, Paola Rojas externó que lo que hizo el el líder tibetano fue un "abuso". La periodista destacó que la situación se torna "más grave pues el hombre es un líder religioso".

“Que bese en la boca a un niño y que le pida que muerda su lengua, que chupe su lengua, me parece que es un abuso y que además es particularmente grave por tratarse de un líder religioso”, puntualizó la presentadora de TV.

El abuso de niños es un crimen cometido en muchas instituciones (escuelas, scouts, sectas, Iglesia); Pero en el Budismo Tibetano, la “religión peace & love”, la peder4st!a (feminicidio, homicidios) es parte de sus rituales infernales. El Dalai Lama hizo en público con este niño… pic.twitter.com/hCBZHoVzyI — Veronica, la Católica ???uD83DuDD25 (@Veroflamencos) April 10, 2023

La también locutora manifestó que el actuar del Dalái Lama como le "escandaliza", pues detalló que "la devoción causa que haya a una entrega sin límites y por eso los líderes religiosos tienen que ser especialmente cuidadosos", para evitar un "malentendido".

“Y es que cuando se involucra la religión, hablamos no solamente de admiración y de respeto, sino también de devoción. Se bajan todas las barreras y hay esta disposición a entregar sin límites y por eso los líderes religiosos tienen que ser especialmente cuidadosos, especialmente responsables con las formas en que se aproximan a la gente en general y a los niños en particular, me parece un abuso y me escandaliza”, mencionó la conductora.

Este video es escandaloso. El Dalai Lama besa en la boca a un niño que se le acerca. Los asistentes aplauden y se ríen en lugar de condenar esta aberración. La imagen es muy fuerte. Un viejo degenerado. pic.twitter.com/8diJ5R2hFI — Vicky Dávila (@VickyDavilaH) April 9, 2023

Finalmente, Paola Rojas afirmó sentirse más "escandalizada" con la "disculpa" que emitió el Dalái Lama, pues en ésta pese a tratarse de un asunto delicado, se menciona que "fue una broma", por lo que la periodista lo consideró "muy grave y delicado".

“Me escandaliza un poco más el comunicado que emitió la oficina del Dalai, disculpándose por el asunto. Se disculpan con el niño, con la familia del niño lamentan que esas palabras hayan podido causar algún daño, pero además menciona en ese mismo comunicado que el Dalái, suele hacer bromas y siquiera sugerir que esto es una broma, me parece grave, no tiene nada de chistosos, es delicado y me parece que debe señalarse así”, concluyó la reconocida periodista.

@paolarojas Les debía mi opinión sonre lo ocurrido con el Dalai Lama. ? sonido original - Paola Rojas

La opinión de Paola Rojas sería contraría a la de la actriz Gaby Platas, quien salió en defensa del líder religioso.

Gaby Platas sale en defensa del Dalái Lama

La actriz de Televisa ha desatado los ataques en su contra luego de salir en defensa del Dalái Lama, quien como mencionamos desató la polémica al besar a un niño en la boca y pedirle "que le chupe la lengua" mientras encabezaba un evento religioso.

Hace unos días, Gaby Plata inició una campaña en defensa del Dalái Lama; en su afán de "limpiar" la imagen del líder del Tíbet, compartió un vídeo que hablaba de las tradiciones de dicha religión, por lo que con esto invito a sus seguidores a informarse. La actriz de Televisa ha armado una campaña para afirmar que los hecho por el Dalái no es un acto reprobable

Posteriormente, la actriz afirmó que lo que hizo el dirigente de la Administración Central Tibetana no era un acto reprobable, sino simbólico en dicha cultura.

De igual manera, Gaby señaló que las personas prefieren atacar en lugar de informarse. Pero tras su comentario, internautas le cuestionaron que si no era algo malo según sus declaraciones, por qué el Dalái tuvo que emitir un comunicado para disculparse. A este señalamiento, la actriz no emitió replica.

TRES VIDEOS PARA ENTENDER LA PERSPECTIVA TIBETANA

Video 1: https://t.co/HxXYHP2qgv pic.twitter.com/CizdkbmrCm — Gaby Platas (@gabyplatas) April 14, 2023

Sin embargo, continuó su defensa del líder religioso recompartiendo una publicación en la que mediante Change.org se invita a las personas a dejar de difamar al Dalái Lama.

Debido a tantos ataques, la también comediante aclaró que le consta que el líder budista es una persona maravillosa. Asimismo, compartió unas imágenes con largos textos en los que explicaba que lo que hizo el Dalái Lama era un "tradición" entre abuelos y nietos, por lo que según la cultura es un "acto amoroso e inocente". Gaby Platas afirma que la gente crítica sin conocer las "tradiciones" de dicha religión

Gaby Platas finalizó su defensa hacia el líder religioso indicando que comprendía que al no conocer tacharan al Dalái de lo pero, pero que ello le parecía injusto porque él ha invertido toda su vida predicando el bien común.

Como era de imaginarse los ataques y críticas hacia la actriz de Televisa le "llovieron", por lo que advirtió que estaría bloqueando a algunos usuarios, aunque eso no evitó que los usuarios emitieran comentarios negativos en su contra e incluso pidieran cancelarla. Gaby afirma que besar a un menor es cuestión de "tradición"

Algunos internautas agradecieron a las televisoras por no darle trabajo a alguien con pensamientos tan "reprobables" y "enfermos". La actriz ha recibido varias críticas tras defender al Dalái Lama

