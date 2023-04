Piqué llega a Miami para ver a sus hijos, ¿convivirá con Shakira también?: Fotos

MIAMI.— Gerard Piqué volvió a acaparar los titulares de distintos medios, pero en esta ocasión no por detalles en torno a su romance con Clara Chía Martí, sino más bien por su llegada a Miami, Florida, tras la presunta "luna de miel" en Abu Dabi que disfruto con su joven novia.

La llegada del exjugador del Barça a Estados Unidos ha generado sorpresa, pues varios medios españoles especularon que no cumpliría y dejaría plantados a Milan y Sasha, los hijos que tuvo durante su relación de más de 10 años con Shakira.

Así fue captado Piqué al llegar a Miami para ver a sus hijos que tuvo con Shakira

A punto de cumplirse un mes desde que Shakira por fin se pudo mudar a Miami con sus dos hijos y sus papás, su expareja sentimental llegó a Estados Unidos para ver y estar con Milan y Sasha, quienes ahora radican en el continente americano.

Así fue como Piqué llegó a Miami

Como era de imaginarse, el español llamó la atención de la prensa y de algunas personas que se encontraban en el aeropuerto.

Tras su arribo, a su salida del avión y hasta que abandonó el sitio, sus pasos fueron captados por distintos medios. Como ya es costumbre, el también empresario se negó a dar declaración alguna y, en todo momento mostró una expresión como de enojo e incomodidad.

Pese al panorama que pintaron los medios españoles, Piqué a pesar de estar disfrutando de su vida como "divorciado" y su noviazgo con la joven de 24 años de edad a quien para celebrar su cumpleaños se la llevó de vacaciones unos días a Abu Dabi, no se olvida de sus obligaciones como padre.

Por lo que como estaba estipulado, el presidente de la Kings League llegó a Miami para pasar tiempo con sus pequeños, de 10 y 8 años. De igual manera, Gerard Piqué está cumpliendo al pie de la letra el acuerdo de convivencia, pues a diferencia de otros viajes, en esta ocasión arribó solo.

¡Gerard Piqué llegando a Miami ,que nervios !!!

uD83EuDDD0uD83DuDE2CuD83DuDE2F



uD83DuDCF9pichichipixxlatino pic.twitter.com/ttdA2o79IO — Susanita tiene un raton (@PosaTres) April 26, 2023

Recordemos que una de las condiciones para que el catalán pudiera ver a los sus hijos, era no ir acompañado de su actual pareja; y para sorpresa de muchos el exdeportista cumplió.

¿Piqué y Shakira se reencontrarán en Miami?

De acuerdo con algunos medios internacionales, Piqué debía pasar 10 días con sus hijos, pero sólo estará 5, debido a que antes de que se mudaran de Barcelona, estuvo con ellos más tiempo.

Gerard respetaría esta decisión pensando en que él también quiere que el acuerdo al que llegó con la cantante sobre las visitas a sus hijos se cumpla tal y como fue estipulado, aunque la prensa reporta que podría haber algunos cambios. Piqué estaría en Miami solo una semana

Sobre el acuerdo entre Gerard Piqué y Shakira, Ramón Tamborero, abogado del exfutbolista, explicó que las celebridades acordaron que:

“En los tres períodos de vacaciones a lo largo del curso escolar, Acción de Gracias, invierno o Navidad y Semana Santa, alrededor de diez días cada uno, Milan y Sasha estarán íntegramente con su padre. Además, la custodia será también para él diez días de cada mes y las vacaciones de verano se repartirán en una proporción en torno al 70/30 % a favor del barcelonés”. Como ya es costumbre, Gerard Piqué no ofreció ninguna declaración

Otra de las cláusulas del trato es que Piqué no se mude a Miami, mientras que también se especula que se acordó que Clara Chía no puede estar presente cuando el exfutbolista viaje a ver a sus hijos (rumores señalan que la cantante no quiere que la joven esté cerca de Milan y Sasha).

Este punto ya ha sido "confirmado", pues durante la estancia de los niños en Barcelona, no se les vio convivir con la novia de su papá.

#Mamarazzis Gerard Piqué pone rumbo a Miami para ver a sus hijos en un momento de tensión con Shakira pic.twitter.com/lrnQiSW56k — El Periódico (@elperiodico) April 27, 2023

Te puede interesar: Piqué y Clara Chía de ''luna de miel'' en Abu Dabi; así fueron captados: FOTOS