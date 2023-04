Así fue como Adrián Marcelo se burló de Ricardo O’Farrill; genera debate

MONTERREY.— Una vez más Adrián Marcelo generó las opiniones divididas luego de compartir un vídeo en el que se le ve burlándose de lo sucedido con Ricardo O'Farrill. El conductor regiomontano no desaprovechó la oportunidad para arremeter contra el comediante, quien si bien no lo exhibió como a otros colegas, sí lo mencionó en una de sus transmisiones en vivo.

Las palabras de 'Richie' sobre el también youtuber e influencer habrían generado el disgusto del presentador de TV, quien le "respondió" mediante una controversial "parodia".

Adrián Marcelo reacciona a la polémica de Ricardo O'Farrill publicando un vídeo burlándose del standupero

Fue a través de una grabación compartido en TikTok y posteriormente en otras redes sociales como Twitter, que Adrián Marcelo se burló de lo ocurrido con el comediante.

En su clip, el conductor del programa Radar transmitido por YouTube, trató de mostrarse ante la cámara tal y como lució O'Farril en una de sus transmisiones en vivo.

Asimismo, Adrián Marcelo trató de imitar todos los movimientos, gestos y frases que emitió Ricardo en uno de sus en vivo, incluso con la ayuda de un amigo "copió" las palabras que la mamá de 'Richie' le dijo al comediante cuando Chumel Torres y Diego Alfaro acudieron a su casa para tratar de ayudarlo con la crisis que estaba teniendo.

“No tienes la sensibilidad de un artistas... le dejé un voice note... ay voy cara#$%&... ¿Para qué, por qué?, Déjame en paz mañana viajo a Nueva York, no puedo... ”, fueron frases que el youtuber emitió fingiendo un tono voz con el que quiso dar a entender que estaba borracho (tal y como 'Richie' cuando realizó unos cuantos polémicos vídeos).

Adrian Marcelo se burla de Ricardo O'Farrill

Que opinas??? pic.twitter.com/LC6F6jLY0s — Fanny Escamilla (@lalobabobala) April 26, 2023

Como era de imaginarse, muchas personas criticaron la "parodia" de Adrián Marcelo, pues varias le recordaron que se trataba de una situación delicada, ya que Ricardo O'Farril actuó de tal modo debido a sus problemas con el alcohol y la neurosis que le fue diagnosticada hace un tiempo.

Internautas fueron puntuales al señalar inadecuada la burla del conductor de Multimedios hacia el comediante, quien tras sus polémicas transmisiones en vivo generó la preocupó a sus seguidores, familia y amigos.

No obstante, el youtuber no solo compartió un controversial vídeo en el que se burló de la situación del standupero, también compartió una publicación en Instagram que generó mayor revuelo pues en ella calificó a O'Farril de drogadicto.

¿Por qué Adrián Marcelo se burló de Ricardo O'Farril?

Tras la publicación de la polémica "parodia" de Adrián Marcelo en contra de Ricardo O'Farrill, varios cibernautas se sintieron intrigados de saber por qué el regiomontano atacó al standupero, sí éste ni lo conocía. Pero algunos usuarios de redes sociales comentaron que 'Richie' si lo expuso en uno de sus en vivo.

Resulta que en una de las últimas transmisiones en vivo que realizó el comediante, habló de la presunta agresión sexual de la que fue señalado el conductor de Multimedios.

“Otro güey que seguro violenta morras, pero yo no voy hacer ningún chisme, eres compa de Iván ‘La Mole’, la verdad no sé por qué no me da buena espina, no sé qué sea”, expresó Ricardo O’Farril sobre el regiomontano.

uD83DuDD25 Richie OFarrill ahora le tira a Adrián Marcelo en un nuevo live de IG uD83DuDD25... pic.twitter.com/PSySCWHKEQ — Whitechican uD83DuDC8E (@Whitechican) April 24, 2023

Ante este señalamiento, el youtuber e influencer acudió a sus historias de Instagram para responderle al standupero, pero con su característico tono controversial.

"¿Qué onda, Ricardo O'Farrill? ¿Cuándo me das un curso para imitar y entender mejor los límites de la comedia? Tengo clonazepam, cocaína, marihuana y alcohol a la mano. En fin, todo lo que necesitas para trabajar", inició mencionando Adrián Marcelo.

"Yo le pongo límites a mi comedia, tú pónselos a tu vida. Para lo único que te pediría un curso es para ver qué droga nueva me meto. Y no, no eres un genio, el peor daño que te han hecho tus 'amigos' es hacerte pensar que lo eres. Tampoco eres un artista incomprendido", sentenció el presentador de TV.

¿Qué límites cree que pone Adrian Marcelo a su comedia? Si básicamente su comedia se basa en ser lo más ogt qué puede. pic.twitter.com/LwLQEKKEfQ — Ulises Trieste (@Biologictime) April 25, 2023

Tras ese par de publicaciones, Adrián Marcelo dejó el tema de Ricardo O'Farril "por la paz", pero ahora en redes sociales sus burlas contra el comediante se han viralizado y lo han colocado como tema tendencia.

