Juan Soler dejó Sale el Sol, ¿comentario inadecuado a Mónica Noguera fue la causa?

CIUDAD DE MÉXICO.— A más de un año de convertirse en conductor del programa Sale el sol, Juan Soler, este pasado viernes 28 de abril dejó el matutino de Imagen Televisión. No obstante su salida ha sido relacionada con el comentario inapropiado que le hizo a su compañera Mónica Noguera, a quien evidentemente causó incomodidad en pleno programa en vivo.

Y pese a que varios internautas celebraron que el también actor, quien ha sido fuertemente criticado y tachado de "vulgar" y "naco", se vaya de la emisión, la periodista Ana María Alvarado ha revelado la razón por la que el argentino ya no formará parte del programa.

Fue en la transmisión del pasado martes 25 de abril que el histrión argentino dio de qué hablar tras lanzar un controversial comentario a Mónica Noguera.

En un vídeo que circula en internet se puede observar cuando en la sección de ‘Trapitos al Sol’, la conductora Paulina Mercado, elogió las piernas de su compañera, pues al estar junto a ello no pudo evitar decirle: “Mónica, qué piernas tienes eh, qué bruta, qué bruta”.

Por su parte, la expresentadora de Televisa reaccionó diciendo: “gracias Paulina”, pero tras su agradecimiento intervino Juan Soler quien también "chuleó" las piernas de Mónica, solo que el conductor lo hizo de forma "inapropiada".

“Y se deben ver increíbles en los hombros de cualquiera, se deben ver impresionantes”, expresó Soler, incomodando a Mónica Noguera, quien le contestó: “Juan Soler, compadre, cuidado, cuidado, cuidado”, mientras se escucharon de fondo risas tímidas del resto de los conductores de Sale el sol.

Este incómodo momento de inmediato desató las críticas, pues además de que a varios usuarios de redes sociales les pareció "vulgar" e inadecuadas las palabras de Juan, varios consideraron la acción del actor como un gran falta de hacía su novia Paulina Mercado, quien se quedó seria en un primer momento.

Luego del polémico comentario de Juan Soler hacia Mónica Noguera en una transmisión del programa Sale el Sol, el conductor participó en la dinámica ‘Enfrentados’, donde habló del momento controversial que dio de qué hablar en redes sociales.

En la sección del matutino, Juan Soler habló del amor de pareja y sobre el amor de su vida, además admitió que lo que le dijo a Mónica Noguera estuvo mal. Mónica Noguera no pudo ocultar la incomodidad que le provocó Juan Soler

En una charla íntima con su novia Paulina Mercado, el galán de telenovelas se sinceró y recordó que su primer amor le enseñó mucho sobre la mujer, asimismo, reflexionó y mencionó que el polémico comentario que lanzó a su compañera en el matutino de Imagen Televisión, fue un “chiste estúp$%&”.

“Agradezco mucho el primer amor que fue importantísimo porque me formó, me hizo un hombre que ama profundamente a la mujer y que respeta profundamente a la mujer a pesar de los chistes est*!$%&os que hago a veces y que lo hago porque tengo la confianza para hacerlo”, explicó el actor.

Fue en octubre de 2021, cuando Juan Soler se integró al programa Sale el sol, el plan inicial era que sólo estuviera unos días en el show, pero su estancia se alargó porque tuvo buena interacción con sus ahora excompañeros.

Sin embargo, la polémica que se desató luego de que externara un comentario inadecuado hacía Mónica Noguera en una reciente emisión, causó que muchos especularan que su salida se debió a este error que generó gran molestia. Aunque la periodista y también conductora del matutino de Imagen Televisión lo aclaró.

En su canal de YouTube, Ana María Alvarado informó que Juan Soler no se fue de Sale el sol por el controversial comentario hacia su compañera. Más bien, la razón de que deje el programa es porque tiene otros proyectos.

“No va a salir por ese motivo Juan Soler, (él) sale de ‘Sale el Sol’ por decisión propia, porque él cuando entró (al programa) fue por 6 meses, ya lleva año y medio y él tiene otros proyectos como actor. Va a hacer según nos cuenta, una película, una serie y otras actividades y es por eso que deja ‘Sale el Sol’, no es porque lo castigaron, no es por nada de eso, sale de este programa por lo que les estoy indicando”, detalló la periodista.

Ana María Alvarado, recordó que se vienen cambios y uno de ellos era la salida de Soler del matutino de Imagen Televisión.

Fue al final de la emisión del pasado viernes 28 de abril que Juan Soler entre lágrimas se despidió del programa Sale el sol.

Tras un emotivo vídeo que la producción le preparó para despedirlo, el actor argentino emitió una palabras de agradecimiento. De igual manera destacó lo gratificante que fue ser parte del matutino de Imagen Televisión, ya que éste le dio la oportunidad de incursiona en la conducción.

Soler también señaló que fue gracias al programa Sale el sol donde encontró al amor de su vida, Paulina Mercado, con quien quiere terminar hasta el fin de sus días.

“Cuando empecé la aventura para trabajar seis meses con ustedes nunca me imagine lo que me iba a encontrar. Aprendí a amar a compañeros que no había visto antes, aprendí a respetar compañeros”, aseveró Juan Soler.

“Gracias por haberme permitido encontrar a la mujer de mi vida, muchas gracias Pau”, añadió Juan Soler.