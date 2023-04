MÉXICO.— Farnesio de Bernal, el actor quien colaboró en cerca de un centenar de producciones entre ellas la película “Pecado original”, al lado de Angelina Jolie y Antonio Banderas, murió este viernes 7 de abril a los 96 años de edad.

Mediante la cuenta oficial de Twitter de la Asociación Nacional de Actores (ANDA) se informó del fallecimiento del histrión, asimismo, en su mensaje la institución externó sus condolencias a familiares, compañeros y amigos del histrión.

La Asociación Nacional de Actores lamenta el sensible fallecimiento de nuestro Compañero Farnesio de Bernal. Nuestras condolencias a sus familiares, amigos y compañeros. Descanse en Paz. pic.twitter.com/ADjNlzoXDn — Asociación Nacional de Actores (@andactores) April 7, 2023

Muere el actor Farnesio de Bernal a los 96 años

El actor que hoy enluta al mundo del espectáculo formó parte de varios proyectos junto a importantes personalidades de talla internacional como el director mexicano Guillermo del Toro, quien lo recordó por su trabajo en “La invención de Cronos” y “Cabeza de Vaca”.

Farnesio de Bernal fue visto por última vez en pantalla en el año 2016, cuando participó en la serie "Un día cualquiera".

"Farnesio de Bernal":

Porque informan que el actor mexicano falleció a sus 96 años de edad. pic.twitter.com/IJS4IuWsiW — ¿Por qué es Tendencia? (@porktendencia) April 7, 2023

Sin embargo, continuó en el teatro y para 2020 de manera virtual presentó el monólogo “Sobre el daño que hace el tabaco… y algo más”, adaptación del clásico del escritor ruso Antón Chéjov.

Asimismo el actor es recordado por trabajar con actores como Anthony Hopkins, Angelina Jolie, Antonio Banderas, Cantinflas, entre otros más.

Murió Farnesio De Bernal, actor que participó en más de 100 películas, entre las que destacan La fórmula del Dr. Funes y Zapata. pic.twitter.com/c0xib9Qxno — Adela Micha (@Adela_Micha) April 7, 2023

Pese a que hasta el momento se desconocen las causas de la muerte de Farnesio de Bernal a los 96 años, varios actores mexicanos han reaccionado a su deceso.

La actrices Vanessa Bauche y Leticia Huijara fueron de las primeras en recordarlo con gran cariño. La protagonista de la serie "Guerra de vecinos" describió a Farnesio como un “enorme actor”; mientras que la actriz de telenovelas indicó que lo consideraba como alguien "inmortal", ambas figuras del cine y la televisión en sus mensajes externaron sus condolencias a la familia del histrión.

QEPD El querido y enorme actor #FarnesioDeBernal

Mi abrazo con su familia y allegados. El mejor camino!

Aplauso eterno. uD83DuDD4A?uD83EuDD0DuD83DuDC4FuD83CuDFFCuD83DuDC4FuD83CuDFFC — Vanessa Bauche (@VanessaBauche) April 7, 2023

Yo siempre creí que Farnesio De Bernal sería inmortal.

Hoy me entero que nos abandonó; a nosotras que lo queríamos tanto y al cine y al teatro mexicanos a los que les brindó tan buenos servicios.

Hasta siempre querido y gentil amigo. — Leticia Huijara. (@LeticiaHuijara) April 7, 2023

QEPD!! FARNESIO DE BERNAL…GRAN ACTOR Y GENEROSO COMPAÑERO!! https://t.co/scS33bodoF — Juan Manuel Bernal (@juanmabernalch) April 7, 2023

Por su parte, el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL) también se sumó a las condolencias y mediante un tuit recordó que De Bernal se desempeñó como “actor, bailarín, músico y coreógrafo”.

Lamentamos el sensible deceso del actor, bailarín, músico y coreógrafo, Farnesio de Bernal, integrante vital de la @CNT. Por su fundamental trayectoria en las artes escénicas fue reconocido en 2011 con la Medalla Bellas Artes. Enviamos nuestro cariño a su familia. Descanse en paz pic.twitter.com/Iyrx1kngrQ — Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (@bellasartesinba) April 7, 2023

Bailarín y actor, Farnesio de Bernal también tuvo presencia destacada en el cine nacional, cómplice esencial de películas como 'María de mi corazón', 'Cabeza de Vaca' o 'Cronos'.



Gracias por las historias y la pasión, Farnesio.



Abrazamos a su famila y sus amigos. pic.twitter.com/7S9xiRq1qT — IMCINE (@imcine) April 7, 2023

uD83DuDD4A?"Estoy muy contento de haber podido hacer todo lo que he hecho".



Los integrantes de la CNT celebramos la vida de nuestro querido Farnesio de Bernal.



Descanse en paz. pic.twitter.com/pG3PkCbBXJ — Compañía Nacional de Teatro (@CNTeatromx) April 7, 2023

La Secretaría de Cultura lamenta el fallecimiento del actor, bailarín y coreógrafo Farnesio de Bernal, quien tuvo una prolífica trayectoria en cine, teatro y televisión. Por sus destacadas contribuciones artísticas, en 2011 recibió la Medalla Bellas Artes. pic.twitter.com/Nd5Be3Qgu0 — Secretaría de Cultura (@cultura_mx) April 7, 2023

¿Quién fue Farnesio de Bernal?

Nacido en Michoacán, Farnesio de Bernal inició su carrera a finales de los 60 con pequeñas apariciones en filmes como "Su excelencia", protagonizada por Mario Moreno "Cantinflas" y "Bajo el imperio del hampa", bajo la dirección de Manuel M. Delgado.

Estudió tres años de la carrera de arquitectura sólo por complacer a su padre; también quiso ser pianista y tomó clases en una escuela particular, pero al final se decantó por la actuación.

En los años 50 fue a Cuba y compró una cámara fotográfica, con la cual se le despertó una gran pasión. "Se me amanecía haciendo experimentos a la hora de revelar", recordó el actor en una entrevista en 2011.

Durante gran parte de su vida cargó con su cámara a todos lados, siendo sus compañeros de la Compañía Nacional de Teatro, donde pasó gran parte de su carrera, sus modelos.

Trabajó con Anthony Hopkins en "One man's war", Antonio Aguilar en "Emiliano Zapata" y Arturo Ripstein en "El Santo Oficio".

También en "Las poquianchis", "Reed: México insurgente" y "La mujer de Benjamín", actuación por la que obtuvo el premio Ariel a Mejor Actor de Cuadro.

don farnesio de bernal pic.twitter.com/aSovE4HTCQ — Alejandro Flores (@alejandroflue) April 7, 2023

En paz descanse uD83DuDE4F el primer actor #FarnesioDeBernal que el día de hoy falleció. Entre sus múltiples participantes estuvo en #ComoAguaParaChocolate pic.twitter.com/iXDc1egLR4 — Armando Bochinche (@AR_Bochinche) April 7, 2023

Falleció Farnesio de Bernal.

Aquí les dejo esta maravillosa y dancística secuencia de 'Matinée', película de Jaime Humberto Hermosillo en la que interpretó el papel de Adolfo. uD83CuDFA5uD83CuDF9E?uD83DuDD7AuD83CuDFFB

Descanse en paz. pic.twitter.com/vf9JjJR5Iq — Gabriela Román (@GabRomerid) April 7, 2023

En su carrera recibió la medalla de Bellas Artes por su trayectoria sobre los escenarios. "No hay que creerse al personaje, hay que ser el personaje", dijo De Bernal en una entrevista para Canal Once.

"La edad me ha dado seguridad, me gusta lo que hago, y si hay algo que hago mal me lo dicen y lo acepto", agregó en esa ocasión.

