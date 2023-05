Yuri se molesta y amenaza con dejar el concierto que estaba dando

IRAPUATO.— Yuri siempre se ha jactado de ofrecer conciertos muy elaborados y bien planeados, pues considera que el público no solo va a verla, sino que también espera disfrutar de un entretenido show, es por ello que cuando algo sale mal su reacción se torna polémica.

Tal es el caso del concierto que ofreció en Irapuato, donde al presentarse una falla técnica, la cantante enfureció y amenazó con dejar la presentación antes de tiempo. Como era de imaginarse, esta situación desató los comentarios en redes sociales.

¿Por qué Yuri se molestó y amenazó con bajarse del escanario y dejar el concierto que ofrecio en Tlaxcala?

Mediante un clip compartido en TikTok, la veracruzana fue "exhibida" cuando demostró el enojo que le causó una falla con la iluminación durante su presentación.

En el vídeo se puede ver cuando la intérprete de "La maldita primavera" estaba cantando uno de sus temas, pero al percatarse de que el escenario estaba oscuro y se veía incompleto, dejó de cantar tras concluir con el tema que estaba interpretando.

Yuri con evidente molestia, pido respeto para la gente y el trabajo de ella. Tras estas palabras exigió que le den las herramientas necesarias para poder continuar con el show, pues de lo contrario abandonaría el escenario.

“Yo quiero pedir a las personas que me contrataron porque creo que ustedes merecen un respeto y sobre todo las mamás que estamos festejando, necesito que la gente que me contrató ponga remedio, no hay luz, no podemos dar este show, tengo que parar el show, si la gente de gobierno no me ayuda me tengo que retirar”, externó la jarocha con un tono de molestia. Yuri se molesta por no tener luz en el escenario y amenaza con dejar el show

Tras el reclamo de la cantante, los asistentes a su concierto le pidieron que no se fuera y empezaron a hacer eco de sus palabras, por lo que el público también demandó a los miembros del staff solucionaran este problema para que Yuri continuará con su show.

“Les pido de favor que me ayuden con las plantas de luz, este público no se merece un show a medias, excelencia, si no hay luz para mi gente no hay Yuri...”, expreso la también actriz.

“Pido al gobierno que meta mano en la gente de la planta de luz, no sé quién sea responsable, pero la empresa, no sé quién, les suplico, esto no puede suceder, no sé sea gobierno o la empresa. Póngase las pilas, porque este público viene a deleitarse con un buen show, no un show a medias”, comentó la veracruzana.

Minutos después de que Yuri emitió su inconformidad, las personas encargadas de la iluminación solucionaron el problema, tras ello la cantante finalmente pudo continuar con su concierto y brindarle a sus fieles seguidores el espectáculo que les prometió.