Galilea Montijo confiesa que Isaac Moreno no es su novio; él la estaría usando

CIUDAD DE MÉXICO.— Galilea Montijo ha dado de qué hablar luego de que se filtraran fotos de ella y su presunto nuevo novio en playas de la Península de Yucatán. Debido a la viralización de estas imágenes, la conductora del programa Hoy se vio en la necesidad de confirmar en una emisión del matutino que se encuentra saliendo con el modelo español Isaac Moreno.

Y si bien la también actriz dio a entender que el hombre con el que fue vista divirtiéndose era su novio, en un encuentro con los medios confesó que no lo es, pero espera que sí lo sea, pues ella está muy interesada en él. No obstante, tras las declaraciones de la también empresaria, un famoso comunicador indicó que el modelo solo estaría con 'Gali' por interés.

Galilea Montijo confiesa que Isaac Moreno no es su novio, pero "ruega" porque lo sea

En un encuentro con reporteros de distintos medios de comunicación, la ahora conductora de La Casa de los Famosos se sinceró y reveló que ella e Isaac Moreno aún no son novios, sin embargo, espera esto cambie y pueda concretarse su relación amorosa con el español.

Asimismo, Galilea recordó que desde que anunció su divorcio con Fernando Reina Iglesias, dijo que la iban a ver saliendo con uno o varios galanes, por lo que con este comentario "advirtió" sobre futuras fotos en compañía de otros hombres.

“Se los dije desde el primer día, me verán saliendo, con uno, con otro…estoy bien contenta, salimos, nos estamos conociendo, ojalá que se dé y si no se da, muchachos les dije el otro día ‘ay, me divorcié más no me capé’”, explicó Galilea Montijo este pasado jueves 18 en un encuentro con la prensa que ya la esperaba a la salida de Televisa San Ángel.

Galilea Montijo aprovechó las cámaras y micrófonos de los medios para pedir que no se divulgue información errónea sobre ella, pues recordó que esto podría afectar a su hijo Mateo.

Con la finalidad de erradicar la desinformación, la tapatía reiteró que todavía no tiene una relación formal con Isaac Moreno, pero sí afirmó que sale con él desde hace algún tiempo.

La conductora del programa Hoy considero prudente aclarar que entre ella y su ex esposo Fernando Reina existe una muy buena relación y que su divorcio no se dio en circunstancias turbias y tampoco fue por una tercera persona como se ha rumoreado.

Tras esta explicación, 'Gali' señaló que la fotografía que se ha difundido y en la que aparece con el modelo español en un evento antes de que anunciara su divorcio, fue del día en que se conocieron, sin embargo, fue tiempo después que empezaron a salir.

Finalmente la conductora del matutino de Televisa reveló que Isaac Moreno tiene 42 años y no 37 como se ha dicho en distintos medios, pero indicó que tampoco habría problema si éste fuera mucho más chico que ella.

''Novio'' de Galilea Montijo la estaría usando; comunicador afirma que ni le gusta la conductora de Hoy

Una vez más en el programa Chisme No Like, los presentadores del show hablaron de la relación que sostiene Galilea Montijo con el modelo español Isaac Moreno.

En esta ocasión, el argentino Javier Ceriani comentó que tiene información con la que puede afirmar que el romance de la conductora y el modelo “está muy producida”, por lo que con este comentario dio a entender que la unión de la pareja se trataría de una estrategia marketing.

El conductor recordó que Isaac Moreno se rodea de muchos hombres gays, por lo que eso podría ser una "señal" de que a él también le gustan los hombres (aunque cabe aclarar que esta es una suposición del conductor, pues hasta ahora no se le ha comprobado nada al español).

Sin embargo, en el programa transmitido por YouTube se comentó que hay una "teoría" que indica que el modelo habría visto en Galilea Montijo una oportunidad para lograr el éxito en México, aunque esto también le beneficiaría a 'Gali', pero sobre todo al matutino y los programas que conduce, pues el interés de interés la audiencia en la conductora ayudará al rating de los shows en los que labora.

Tras las declaraciones de Galilea Montijo, solo resta esperar que ella misma confirme si Isaac Moreno se convirtió en su novio o se quedó en la lista de conquistas de la tapatía.

