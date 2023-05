¿Quién es el nuevo novio de Galilea Montijo? Exhiben relación con famoso modelo español

Galilea Montijo anunció su divorcio de Fernando Reina Iglesias el pasado mes de marzo y aunque la conductora de "Hoy" reveló que todo había sido en muy buenos términos por el bien de su hijo, hace tan solo unas semanas se dio a conocer que su ahora exesposo se convirtió en padre por cuarta ocasión de una niña.

Esto habría revelado una presunta infidelidad hacia la presentadora, sin embargo, ella salió a desmentir dichos rumores. Ahora, según las redes sociales, todo apuntaría a que "Gali" ya tiene nuevo novio y sería un guapísimo modelo español. Esto es lo que se sabe al respecto.

¿Quién es el nuevo novio de Galilea Montijo?

Fue el periodista, Michel Ruvalcaba, quien en su canal de Youtube afirmó que Galilea Montijo ya tiene novio. Es un modelo llamado Isaac Moreno y es originario de Santa Cruz de Tenerife, Islas Canarias, en España. Es contador de profesión pero su primera oportunidad la encontró como Ingeniero Estructural.

Al parecer ambos están manteniendo su romance en secreto, sin embargo, ya existen varias pruebas que demostrarían que están iniciando una relación. Isaac Moreno desde el año pasado llegó a México para probar suerte y abrirse un camino profesional en nuestro país.

"Galilea ya tiene una relación desde el año pasado y Fernando Reina ya es papá de una niña", dijo Mich

El modelo español es papá de un niño pero se encuentra separado de la madre del pequeño pues al parecer ella no quería que se dedicara al modelaje.

"Que Galilea lo vio y dijo wow, busqué a un amigo de ella y me dijo 'es que uno de los stylist de Galilea los presento. Este muchacho está separado, tiene un hijo, y la separación fue porque ella no quería fue él fuera modelo'

Actualmente es su pareja, Galilea Montijo, quien ya se encuentra "promocionándolo" en Televisa, por lo que no sería raro que dentro de poco estuviera dentro de las filas de la televisora de San Ángel. Se dice que la relación entre ella y el modelo inició desde noviembre.

Las pruebas de que Galilea Montijo tiene una relación con Isaac Moreno

El pasado fin de semana, Galilea Montijo habría viajado a Holbox para celebrar el cumpleaños de su amigo Alfonso Waithsman de 48 años de edad. Ambos compartieron fotografías en las playas, sin embargo, en ninguna aparecen juntos, pues según Ruvalcaba:

"Galilea no quiere que se sepa que anda con él y le digan 'ay qué rápido', para evitar críticas... Pero el muchacho este compartió fotos en los mismos lugares que en los que estaba Galilea".

Isaac Moreno compartió fotos en Holbox al igual que Galilea Montijo.

Sin embargo, ese viaje a Holbox no habría sido la única prueba de una relación entre Galilea e Isaac, pues según el periodista ya habían sido vistos juntos en público en un lujoso restaurante de la CDMX.

"A mí una amiga me dijo 'ando aquí en Masaryk en un restaurante, y aquí anda Galilea con un grupo de gente y un chavo guapísimo, aquí andan juntos', y le digo 'ay, tómales video', y me dice 'no me da pena que me saquen", señaló el conductor.

Galilea Montijo e Isaac Moreno juntos en un evento público.

Incluso en el reciente cumpleaños de él, ella lo felicitó y él le respondió con unos emojis de corazones y besos; además de que le responde con un "Todo sí", algo que la misma conductora de "Hoy" ha utilizado como "hashtag" en varias publicaciones, por ejemplo, la más reciente en la que felicita al famoso maquillista por su cumpleaños.