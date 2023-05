Christian Nodal sufrió un bochornoso momento en pleno concierto (VÍDEO)

En medio de la espera del bebé de Christian Nodal y la cantante argentina Cazzu, el famoso no ha descuidado a sus fanáticos, pues continúa cumpliendo con sus compromisos profesionales en el marco de su gira Foraji2. Sin embargo, surge la pregunta de si es el camino hacia la paternidad o la presión de los conciertos lo que trae de cabeza al cantante, ya que recientemente vivió un bochornoso momento en pleno escenario.

Nodal y Cazzu.

Christian Nodal sufrió un bochornoso momento en pleno concierto

Fue en las redes sociales donde comenzó a circular un video en el que se observa al intérprete desplazándose por el lugar para cantar junto a sus fans. Muy despreocupado, Christian caminaba con la bragueta de su pantalón abierta.

A pesar de los intentos de los asistentes al concierto por advertirle sobre un descuido en su vestuario, los gritos de "¡La bragueta!" y"¡Abrocha la bragueta!" resonaron inmediatamente en el ambiente, acompañados de risas. Sin embargo, el cantante perseveró y siguió con su presentación.

El cómico incidente sucedió cuando el ex de Belinda estaba interpretando "Se me olvidó". Asimismo, en el clip compartido por el usuario @nancyjaquez3 se aseguró que el famoso salió así al escenario.

A pesar de lo ocurrido, los internautas resaltaron el talento de Nodal e hicieron a un lado los comentarios negativos.

"No pasa nada, es normal, suele pasar", "aún así es perfecto", "Eso no le quita lo talentoso a mi paisano", "se le agradece", "A todos nos pasa en algunas ocasión", "La gente no es perfecta otros traen el pantalón abajo enseñando la raya y lo saben", "Pues se le olvidó", se leyó.

Otros incluso comentaron que probablemente Christian acudió al baño previo a subirse a la tarima. "y se le olvidó", "le queda apretado el pantalón", fueron algunos más.

No es la primera vez que la voz de "adiós amor" tiene un incidente. En el 2022 en una presentación en Guatemala, Nodal tuvo que ser intervenido con férula en el tobillo, luego de dar un mal paso durante el show.

Nodal presume su historia de amor con Cazzu en ''Cazzualidades''

Christian Nodal estrenó el video de "Cazzualidades", en el que habla sobre su historia de amor con la cantante argentina Cazzu.

Según el mexicano, dicho tema nació durante el tiempo en el que se encontraba intentando conquistar a su ahora novia y el mismo la describió como una canción "preciosa" durante un encuentro con la prensa.

Ahora, el mundo entero ha podido escuchar la declaración que el intérprete de "Botella tras botella" ha hecho a la futura madre su hija y es que, en la letra, no sólo asegura que ella "es lo mejor que le tocaba", también habla de la pasión, la ternura y al mismo tiempo la locura que le inspira su Julieta (nombre real de la argentina).

En la primera escena podemos observar a Nodal, con una copa en la mano mientras asegura que desde la noche que pasó con una mujer no puede olvidarla y mucho menos sacarla de su mente; inmediatamente después aparece Cazzu, enfundada en un vestido rojo y un amplio abrigo blanco. Pero parece que el sueño termina y despierta en lo que parece ser un desierto, lejos del amor de su vida.

Con toques de flamenco, regional y un poco de urbano, la nueva canción de Nodal, lleva más de 1 millón de reproducciones en tan solo un día.

Claro está que la pareja no podía dejar de lado el tema que los ha mantenido con las miradas todos encima, la próxima llegada de su hija, pues aunque a lo largo del videoclip Cazzu hace de todo para esconder su vientre, al final suelta el abrigo que la cubría dejando ver su avanzado embarazo; incluso, una de las tomas enfoca la pancita de la cantante mientras ambos posan sus manos en él.