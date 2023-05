Yolanda Andrade reaparece tras ser hospitalizada; rompe en llanto y se dice ''cansada''

CIUDAD DE MÉXICO.— Yolanda Andrade reapareció ante los medios de comunicación a días de haber sido hospitalizada de emergencia. Aunque la conductora de TV explicó que el motivo de su ingreso a un nosocomio de la Ciudad de México no fue por una "recaída" como se especuló, tampoco pudo decir la razón exacta de su internamiento, ya que señaló que sigue con estudios que ayudarán a detallar su diagnóstico médico.

No obstante, la también exactriz explicó por qué fue hospitalizada hace unos días y cómo se encuentra actualmente.

La exconcursante de Big Brother fue captada por los medios de comunicación cuando acudió a las instalaciones de la XEW para grabar el programa Montse & Joe que conduce junto a Montserrat Oliver.

Debido a que Yolanda permaneció varios días en el hospital la prensa le cuestionó sobre el porqué de esta situación. Sin embargo, la conductora rompió en llanto al hablar sobre su estado de salud.

La íntima amiga de Thalía explicó a la prensa que no puede trabajar y que se siente muy cansada, pero aclaró que el motivo de su ingreso a una clínica fue por haber presentado una hemorragia interna.

Yolanda Andrade habló sobre los síntomas previos a su hospitalización; detalló que comenzó a sentir “débil, extraña” y con dolor de cabeza. Horas después, comenzó a vomitar sangre.

Cuando los reporteros le preguntaron específicamente sobre su estado de salud, la presentadora de TV mencionó con la voz entrecortada que “es muy largo” de explicar, no obstante, quiso aclarar que no era "una recaída".

“Había una confusión de que yo había entrado a la clínica por una recaída, pero yo no tuve ninguna recaída y, si la hubiese tenido, ¿qué tiene? Pero, nada más quería aclarar para que no hubiera confusión… Estoy cansada, estoy cansada y quiero agradecer a la empresa y a la producción que me hizo el favor, porque nosotras no hemos faltado a trabajar en veintitrés años…” comentó Yolanda.

uD83DuDEA8¡DE ÚLTIMO MOMENTO!uD83DuDEA8

¡Yolanda Andrade habla por primera vez sobre sus problemas de salud! uD83DuDCFA #VLA #EsteViernesDeseo pic.twitter.com/yEAq7XQBHg — Venga la Alegría (@VengaLaAlegria) May 5, 2023

Sobre el rumor de que podría tratarse de un tumor, la conductora se mostró un tanto hermética pues se limitó a decir: “Es muy largo... puede ser muchas cosas, no sé”, aunque por ahora afirmó que tiene un aneurisma y no un tumor.

Yolanda además de agradecer las muestras de cariño, destacó la importancia de la salud, aunque está consciente de que todos en algún momento vamos a morir, incluso ella afirma estar "viva de milagro".

“De verdad la salud es muy importante, lo más importante. Vamos a tener una pausa porque quiero respetar mi cuerpo, mi salud y mi bienestar... Todo el mundo se va a morir, todos podemos pasar por ese episodio, pero también podemos pasar por momentos de milagro, porque los milagros existen… Yo estoy aquí de milagro y los quiero mucho”, sentenció la conductora de Unicable.

"Los milagros existen"

Yolanda Andrade, reaparece después de pasar unas semanas con problemas de salud .

uD83DuDE4FuD83CuDF1F

uD83DuDCF9tvynovelas pic.twitter.com/ScDi7phq2p — Susanita tiene un raton (@PosaTres) May 5, 2023

Como era de imaginarse, Yolanda Andrade fue cuestionada sobre la polémica publicación de Verónica Castro sobre el Karma, ante esto, la presentadora de TV respondió que, así como existe el Karma, también existe el Dharma: “Vamos a practicar el Dharma con amor”.

