La IA no es apta para un Grammy

LOS ÁNGELES (AP).— La Academia de la Grabación anunció cambios a las bases de los premios Grammy, como la inclusión de una regla que estipula que “solo los creadores humanos” pueden ganar el reconocimiento. La decisión está dirigida al uso de la inteligencia artificial en la música popular.

“Un trabajo que no contiene autoría humana no es elegible en ninguna categoría”, dicen los Protocolos de Inteligencia Artificial (IA) publicados anteayer.

La medida se adoptó a raíz de la reunión semestral de la junta directiva de la Academia, efectuada en mayo pasado, en la que se acordó que las obras que presentan elementos de IA sean elegibles para un galardón, siempre que un creador humano sea responsable de una contribución “significativa” a la música y/o letra.

“El componente de autoría humana del trabajo presentado debe ser significativo”, subrayan los requisitos.

La Academia anunció cambios en otras categorías. Ahora, para ser postulado al premio de Álbum del Año un creador de música debe representar al menos el 20% del trabajo. Eso abarca a todos los artistas acreditados, artistas destacados, compositores, productores, ingenieros, mezcladores e ingenieros de masterización, y contrasta con una decisión tomada en 2021, que permitió que cualquier persona que trabajara en el álbum recibiera la candidatura.

El número de posibles postulados en las “cuatro grandes” categorías (Artista Nuevo, Álbum, Canción y Grabación del Año) se reduce de 10 a 8. Anteriormente, para ser candidato a Mejor Película sobre Música, el 50% del filme debía basarse en la interpretación; la Academia ya eliminó ese requisito.

El cambio refleja la evolución del formato de documental musical, a menudo una colección de material real y de archivo, como “Billie Eilish: The World’s a Little Blurry” de Apple TV. Las películas biográficas y los largometrajes dramáticos aún no son elegibles.

Sí lo son “Vídeos musicales individuales y enfocados en la música que juntos crean un álbum visual (si los vídeos se ingresan juntos como una película cohesiva)”, evidencia de una tendencia encabezada por la película “Lemonade” de Beyoncé de 2016, y explorada a través de géneros como en “If I Can’t Have Love, I Want Power” de Halsey, estrenada en 2021.

Los cambios siguen a la adición de tres categorías: Mejor Grabación de Pop Dance, Mejor Interpretación de Música Africana y Mejor Álbum de Jazz Alternativo.