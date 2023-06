¿Daniel Bisogno confiesa que es gay? Afirma ''no estar en ningún clóset'' (VÍDEO)

Luego de que Daniel Bisogno atravesara uno de los momentos más complicados de su vida, al estar al borde de la muerte, se sinceró en una entrevista con Pati Chapoy en la que habló de su vida privada como nunca antes lo había hecho pues, luego de su divorcio con su última esposa, corrió el rumor de que la relación se había acabado, debido a que el conductor de "Ventaneando" era homosexual.

Fue hace 15 días cuando Bisogno se reintegró a la conducción de "Ventaneando", luego de que -por primera vez en 26 años- se ausentará del programa de espectáculos, esto debido a un problema hepático que lo llevó a ser hospitalizado de emergencia, pues fue sometido a una intervención quirúrgica que consintió en ligar y reforzar a un grupo de varices que estuvieron a punto de reventarse. Y, aunque el presentador de TV, fue atendido oportunamente, su operación llegó a complicarse, motivo por el que confesó que "vio muy cercana" la muerte.

Luego de este episodio, el "Muñeco" se animó a conceder una entrevista a Pati Chapoy que, tiempo atrás, ya le había pedido que entablaran una conversación para su canal de YouTube, pero el conductor se había negado, por lo que en esta charla se abrió a hablar de múltiples temas relacionados con su vida profesional y personal, a tal grado que llegó al borde de las lágrimas en más de una ocasión, sobre todo, cuando se trató el tema de Micaela, su única hija.

Otro de los temas sensibles que tocó durante la entrevista fue la época en que creyó que padecía VIH, esto luego de que su doctor le indicara que se sometiera a diferentes estudios para conocer cuál era la condición médica que estaba afectándolo pues, asegura que las molestias en su salud no comenzaron días antes de ser hospitalizado, sino con años de anterioridad.

Fue entonces cuando el test del VIH del conductor salió positivo, situación que lo llevó a un estado depresivo, sin embargo, -al conocer esos resultados- su doctor le solicitó que se llevará a cabo otros estudios del mismo tipo, al considerar que la clínica a la que había acudido Bisogno era de poca confianza; y, al cabo de un tiempo, Daniel Bisogno se dio cuenta que no era portador del virus.

En este sentido, Daniel se sinceró con Chapoy al expresarle que él nunca ha ocultado ni negado sus preferencias sexuales, sin embargo, al hacer este comentario, tampoco se dijo abiertamente gay o bisexual, sino que destacó que él siempre ha estado a lado de la persona que ama, sin ocultarse y sin permitir que los prejuicios estén por encima del amor que siente por la persona que lo acompaña.

"Yo no estoy en ningún closet de nada, yo he amado a la persona que he querido amar en mi vida siempre, ¿quién me va a juzgar ahora?", destacó.

Además, el conductor aclaró que si lo han llegado a ver en bares gays, como hace tiempo se publicó en una revista, lo seguirán viendo, pues él es dueño de un antro gay.

"Que si me ven en un antro gay, por ejemplo, tengo uno, a eso me dedico, o si me ven con alguien, me tiene sin cuidado, no tengo que explicarle nada a nadie", destacó.