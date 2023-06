Revelan que a Talina Fernández le ocultaron su diagnóstico médico, ¿de qué murió?

CIUDAD DE MÉXICO.— La muerte de Talina Fernández, la tarde de este pasado miércoles 28 de junio, a la edad de 78 años, generó un shock para varios famosos y fanáticos de la conductora de TV, pues al parecer nadie sabía que la también apodada 'La dama del buen decir' se encontraba muy enferma.

Y es que al parecer ni ella ni su propia familia estaban enterados de lo que en realidad padecía la comunicadora, pues según uno de sus hijos, los doctores le habrían "ocultado" su verdadero diagnóstico médico.

Pato y Coco Levy, los hijos de Talina Fernández señalaron que el diagnóstico de su mamá desde un principio no fue claro

¿A Talina Fernández le ocultaron su diagnóstico médico?

La mañana de este jueves 29 de junio, tras pasar toda la noche velando a exconductora de Televisa, Pato Levy salió de la casa de la comunicadora —ubicada al poniente de la Ciudad de México— para recibir a los reporteros de distintos medios de comunicación.

El hijo de la expresentadora del programa Sale el sol, en entrevista con la prensa detalló que la enfermedad de su mamá había sido diagnosticada un mes atrás.

Los hijos de Talina Fernández hablaron del "mal diagnóstico" de la presentadora de TV

¿De qué murió Talina Fernández?

Si bien, el hijo de 'La dama del buen decir' confirmó que Talina perdió la vida a causa de la leucemia, Pato indicó que no les dijeron que aquella enfermedad es la que estaba consumiéndole la vida a la presentadora de TV.

El hijo de Talina Fernández también señaló que, aunque los médicos les informaron que la exconductora del programa Hoy, tenía los días contados, podría vivir hasta ocho años con la ayuda de unas "inyecciones".

Pato Levy afirmó que él también tuvo que mentirle a su mamá sobre su diagnóstico

Asimismo, Pato Levy le comentó al periodista de Imagen Televisión que, los doctores no les dijeron que Talina tenía leucemia, por lo que les mencionaron que "se iba a curar".

"Me dieron un diagnóstico de que con unas inyecciones podía pasarla bien y podía vivir, un año, o hasta seis u ocho años, estuvimos dos meses con infectólogos, el pronóstico era que no era una enfermedad, que se iba a curar pero que podía tratarse, pero a mi madre yo le mentí, porque ella decía que lo que te mata es el diagnóstico", contó Pato a la prensa. Los hijos de Talina Fernández se dijeron impactados de ver como en cuestión de horas empeoró la salud de su mamá

Talina Fernández fue hospitalizada una semana antes de morir

El hijo de la presentadora de TV, Talina Fernández, reveló que la salud de la comunicadora empeoró en un solo día, y el tratamiento al que estaba siendo sometida dejó de ser sostenible, por lo que tuvo que ser hospitalizada de inmediato el pasado 24 de junio. Los médicos le dijeron a los hijos de Talina Fernández que podría vivir hasta ocho años

Pato Levy también manifestó que, la propia Talina le pidió ir al hospital, pues no aguantaba el dolor en todo el cuerpo.

"El viernes le empezó a doler el cuerpo, las piernas los brazos, leí las instrucciones de la inyección, decía que una de las reacciones podía ser dolor de huesos, pero el sábado por la mañana me dijo: 'ya no aguanto llévame al hospital' y fue cuando me la lleve", recordó Pato con la voz entrecortada. Talina Fernández perdió la vida a un mes de iniciar un "tratámiento" se supuestamente la curaría

Finalmente, el hijo de Talina Fernández explicó que, la salud de la exparticipante de MasterChef Celebrity México se agravó en tan solo en 48 horas.

"Se mantuvo en observación, pero en 48 horas pasó de ser algo tratable a ser algo insostenible. Salió el doctor y me dijo esto es cuestión de días", dijo Pato Levy.

Por su parte, su hijo Coco Levy también afirmó que en un principio el diagnóstico de Talina Fernández fue confuso, pues los médicos les habían dicho que era "cuestiones de vitaminas". Asimismo, el hijo de la comunicado mencionó incluso ella "creía que tenía una infección en los dientes".

