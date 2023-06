Talina Fernández y el emotivo VÍDEO que pidió publicar cuando ella muriera

Tras la repentina muerte de Talina Fernández el pasado 28 de junio a los 78 años debido a una leucemia terminal, muchos fueron los famosos que lamentaron su pérdida, pues "La dama del buen decir" era un referente en México en todos los sentidos y su legado vivirá por siempre.

De acuerdo con las primeras declaraciones de Coco Levy, hijo de la presentadora, desde hace aproximadamente un mes que su salud de deterioró de manera considerable y hace varios días empezó con dolores muy fuertes en el cuerpo, razón por la que decidieron hospitalizarla. Ahora, ha salido a la luz un vídeo que ella misma pidió publicar cuando se diera a conocer su muerte.

Talina Fernández falleció a los 78 años de edad a causa de leucemia.

Este es el vídeo que Talina Fernádez pidió publicar tras su muerte

Fue Andrés Tovar, productor de "Sale sol Sol" en 2020, quien decidió publicar un vídeo de Talina Fernández cuando regresó a trabajar a la televisión. La presentadora aseguró que él le devolvió la confianza y la alegría al invitarla a trabajar por lo que ella se lo agradeció profundamente.

El esposo de la cantante Maite Perroni, lamentó profundamente la muerte de Talina Fernández y por medio de un mensaje en sus redes sociales, donde además agradeció que Fernández lo hubiera considerado un amigo.

Recordó que en Navidad de 2020, durante una reunión, ella dijo unas palabras de agradecimiento para él y para los integrantes del programa, y le pidió que hiciera público ese material cuando ella ya no se encontrara en este mundo.

"Comparto este video a petición de Talina. 'Súbanlo a la red cuando haya trascendido'- me dijo en la Navidad del 2020. 'Calma Tali, para eso faltan muuuuchos años'…Sabía que me dolería tu partida, pero hasta hoy no sabía qué tanto."

Comparto este video a petición de Talina. "Súbanlo a las redes cuando haya trascendido"- dijo. "Calma Tali, para eso faltan muuuuchos años…" (Navidad 2020)

Sabía que me dolería tu partida, pero hasta hoy no sabía qué tanto. Solo tengo palabras de profundo agradecimiento para ti. pic.twitter.com/C54HZZubzQ — Andrés Tovar (@AndresTovarP) June 29, 2023

Andres Tovar trabajó con Talina Fernández.

En el material, Talina agradece que el grupo de jóvenes que integraban "Sale el Sol" la hubieran acogido, acompañado y le hubieran tenido paciencia; le hace una especial mención a Tovar, quien la "recuperó" cuando pensaba que ya no había "nada más".

"Termino este año con una alegría nueva en mi corazón, cuando uno piensa que ya se acabó y que no queda nada más que hacer, aparece un grupo de jóvenes liderados por Andrés y me llevan y me acogen en su grupo ya muy hecho de mucho tiempo y me tienen la paciencia, me dan el brazo para que no me caiga, me oyen cuando tengo algo que decir, me acogen en sus casas en sus vidas, no tengo nada más que agradecimiento.

Le doy gracias a mis compañeros, Andrés primero que me recuperó de algo que ya venía venir como cayendo en una cuesta y de repente estoy viva otra vez, y de repente tengo nuevos amores, no sabía que mi corazón, que estaba lleno de amor, de tantos años de haber amado, todavía tuviera cupo para tantas personas", expresó rodeada de sus compañeros.

Famosos se despiden de Talina Fernández tras su muerte

Este miércoles, familiares y amigos cercanos a la conductora se reunieron en su residencia para darle el último adiós.

A lo largo de la tarde, los hermanos Coco y Pato Levy estuvieron recibiendo en la puerta del inmueble a todas las figuras que se hicieron presentes para expresarle sus condolencias por el fallecimiento de su madre. Entre ello, destacó la presencia de Andrés Tovar, ahora productor de Azteca y con quien Talina trabajó en distintos proyectos.

Bastante afectado, Tovar expresó lamentó la partida de la llama "Dama del buen decir", quien aseguró fue una gran maestra de vida y de profesión:

"Ella me decía que yo la había salvado, pero no ella me salvo a mí, a nuestro programa con su tremenda presencia, fue una gran maestra para todos", dijo.

El productor Andrés Tovar agradeció la oportunidad y la confianza de poder trabajar con Talina Fernández y lamenta su pérdida. uD83DuDD4A? #AlExtremo EN VIVO AHORA por https://t.co/4jCwAoy1Cp pic.twitter.com/5S2HuKmXRU — Al Extremo (@AlExtremo) June 28, 2023

Talina y Tovar coincidieron varias veces en televisión, la más reciente en el programa "Sale el sol". Gracias a la convivencia diaria, forjaron una muy bonita amistad que trascendió más allá del trabajo; incluso, cuando el productor reveló que se convertiría en padre junto a su esposa, Maite Perroni, la conductora fue una de las primeras en felicitarlo: "quería conocer a mi hija, creímos que tendríamos más tiempo", agregó.

El exTimbiriche, Diego Shoening también estuvo presente en los funerales y en un breve encuentro que tuvo con a la prensa recordó todo lo que Talina hizo por su carrera, y confesó cuál es la lección más grande que le dejó la conductora:

"Una de las cosas más importantes que nos enseñó es que cuando escuchamos un conteo en un estudio, en un escenario, te olvidarás de los problemas personales, porque el público no tenía la culpa de ellos. Aquí ensayaba Fresas con crema, Ragazzi en fin, una infinidad de recuerdos", compartió el cantante.

Karla Ortega nos comparte el reporte de cómo se está llevando a cabo el funeral de la conductora y periodista Talina Fernández, quien falleció el día de ayer a los 78 años por complicaciones de salud#YoTeVeo con @MendivilCrystal por @ImagenTVMex pic.twitter.com/1937gQ5dTl — imagenCrystal (@imagen_crystal) June 29, 2023

Además Virginia Sendel descendió de su camioneta para entrar a despedirse de su amiga.

"Una gran compañera, pero una gran amiga, generosa, empezamos al mismo tiempo, viajamos mucho, y hasta los últimos días siempre quiso disfrutar de la vida y así la voy a recordar", dijo Virginia, quien tras dar el pésame a la familia se retiró de la residencia visiblemente abatida emocionalmente.

Antes de que el cuerpo de la querida conductora sea incinerado, se realizó una misa en su honor; además, la familia ha declarado que buscarán lanzar sus cenizas en el mar de Acapulco.