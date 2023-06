Luis de Llano distraía a los de Timbiriche para que no vieran su relación con Sasha Sokol, afirma actor

CIUDAD DE MÉXICO.— Luego de que Luis de Llano fuera sentenciado por daño moral en contra de Sasha Sokol, exintegrantes de Timbiriche han sido cuestionados sobre este polémico caso. El primero en pronunciarse a favor de la cantante y actriz fue Benny Ibarra, quien manifestó que "lo que más le importa es que ella sienta su apoyo y cariño".

Pero ahora ha sido Diego Schoening, el que hizo una polémica revelación con la que una vez más se corrobora la declaración de la intérprete de "Rueda mi mente" en contra del productor musical.

Diego Schoening, integrante de Timbiriche, confiesa que Luis de Llano los "distraía'' para que no vieran su relación con Sasha Soko

En un reciente encuentro con distintos medios de comunicación, el también actor fue cuestionado sobre la relación que De Llano sostuvo con su compañera Sasha Sokol.

Schoening causó revuelo al mencionar que el también escritor distraía al resto de los Timbiriche para que no se dieran cuenta de lo que pasaba con la cantante.

Asimismo, Diego puntualizó que él jamás fue víctima de alguna clase de abuso por parte del productor, a quien señaló de “distraer” a la agrupación para que no notaran lo que estaba viviendo Sasha.

“A mí nunca hubo un abuso, que me haya tocado. Nos volteaba la cabeza para no ver. Era muy extraño que, de repente, era ‘váyanse a ensayar, váyanse a comer, váyanse aquí, váyanse allá’ y que nunca nos dimos realmente cuenta”, mencionó el cantante.

Diego Schoening admitió que "les volteaban la cabeza" para no ver las relación entre Sasha y De Llano

El integrante de Timbiriche también se pronunció sobre la fuerte declaración que dio el actor Javier Díaz Dueñas, quien afirmó que Sasha Sokol había perdido un hijo de Luis de Llano, hace algunos años.

“Yo no vi esa entrevista, puesto a que, en ese momento, no estaba viviendo en México. Realmente, si es algo que hizo, pues, desafortunadamente, eso es historia de Sasha, de mi hermana, que le competía más a ella que a él”, externó el cantante.

De este modo, Diego Schoening dejó ver que Sasha Sokol cuenta con su apoyo incondicional y que solo ella debe ser la encargada de hablar del delicado caso en el que se encuentra envuelta.

Cabe destacar que la cantante y actriz demandó a Luis de Llano por el delito de daño moral, luego de que éste hablara abiertamente de la relación que tuvieron cuando ella tenía 14 años y él 39.

Tras un largo proceso legal, Sasha Sokol reveló que ganó el caso, por lo que el productor tendrá que disculparse públicamente, además de dar una compensación económica por los daños perpetuados.

No obstante, en el programa de espectáculos Chisme No Like, los conductores indicaron que Luis de Llano estaría considerando en apelar la condena: “el caso aún no termina, hay apelaciones”, mencionó Javier Ceriani y Elisa Beristain. El mensaje que el sentenciado habría mandado a Chisme No Like.

