Sasha Sokol confiesa que Luis de Llano la culpaba de la relación que sostenían

CIUDAD DE MÉXICO.— Luego de que Sasha Sokol confirmó que ganó la demanda por daño moral que interpuso contra Luis de Llano quien presunto abuso sexual de ella cuando era menor de edad, la cantante y actriz dio una entrevista en la que habló sobre la relación que sostuvo con el productor.

La exTimbiriche se sinceró y relató como el también escritor la culpaba de la relación que tenían y cómo la manipuló para mantener su romance en secreto.

Sasha Sokol manda fuerte mensaje por abuso de Luis de Llano: ''El daño que me causó me acompaña''

En entrevista con El País la intérprete de "Serás el aire" confesó que Luis de Llano le hizo creer que ella era la culpable de gustarle al productor, pues ella lo había seducido. Asimismo, Sasha mencionó que ella era señalada, pero a él nadie le decía nada.

“Yo creía que yo había dado la pauta para que esto sucediera porque siempre fui estigmatizada por vivir esa relación. Yo oía a la gente cuchicheando sobre mí, en cambio, nunca oí a nadie que lo cuestionara a él,” recordó la cantante y explicó que el productor le decía a la gente cercana que ella había sido quien lo había seducido: “Ella me sedujo, yo no pude hacer nada”.

Sasha Sokol reveló que Luis de Llano le afirmó que "no pudo hacer nada" para evitar sostener una relación "sentimental" con ella, pues la actriz era una "niña tan seductora" que le fue inevitable no enamorarse de ella.

“Yo no tuve la culpa, no pude meter las manos. Tú eres una niña tan seductora que yo no pude hacer nada,” detalló la actriz sobre lo que le decía el productor cuando en aquel entonces él tenía 39 años y ella 14.