Daniel Bisogno rompe en llanto al hablar de su salud; preocupa por aspecto físico (VÍDEO)

Daniel Bisogno tuvo que ser hospitalizado de emergencia hace unos días luego de sufrir un fuerte cuadro hepático que le provocó que se le reventaran unas várices esofágicas.

El conductor de Ventaneando estuvo en terapia intensiva por varios días y se dijo que su estado de salud era bastante delicado, pues comenzaron a circular rumores sobre si padecía cirrosis. Ahora, luego de que afortunadamente lograra salir del nosocomio y se encuentra un poco más estable, Daniel Bisogno reapareció en televisión al lado de Pati Chapoy y reveló la verdad detrás de este terrible episodio para él. Aquí los detalles.

Daniel Bisogno rompe en llanto al hablar de su salud; preocupa por aspecto físico.

¿Qué le pasó a Daniel Bisogno? Él revela su estado de salud

Fue en Ventaneando que Pati Chapoy y todo su equipo explicaron hace unas semanas que Daniel Bisogno había sido intervenido quirúrgicamente debido a que las várices que tenía en el esófago. Ahora, tras varios días alejado de los medios de comunicación, apareció al lado de la presentadora y ofreció una entrevista para hablar sobre lo que le pasó en realidad.

Durante la charla con Chapoy, el presentador recordó que sus malestares comenzaron mucho tiempo atrás, cuando en 2017 entraron a robar a su casa, en ese momento su azúcar se disparó, pero él jamás le prestó atención a este suceso. Más tarde, atravesó por un proceso de divorcio, una depresión por no poder estar cerca de su hija y una extrema pérdida de peso, todo esto debilitaron su sistema y hasta llegó a pensar que tenía VIH. .

"Empecé a sentirme débil, a sentirme mal y a pasarla muy mal. Cuando arranqué "Lagunilla mi barrio", varias veces estuve a punto de desmayarme por la debilidad y no sabía que era. Me hice pruebas de todo y salieron tan bajas las defensas que primero pensaron que eran amibas, hasta que el doctor me dice: "Hay que hacerse pruebas de todo incluida la de VIH", dijo.

Para mantener esta situación en completa privacidad, Daniel, aseguró, asistió a un laboratorio poco concurrido pero de dudoso prestigio, donde se llevó el primer gran susto, pues el examen dio un positivo "parcial":

"Encuentro un lugar donde no había tanta gente, me hice la prueba en ese momento... Le echan la gota (el reactivo) y medio que se veía, entonces me dice la persona que estaba haciendo la prueba: 'esto para nosotros es positivo'. En ese momento me echo a llorar".

El también actor, de inmediato se comunicó con su médico para contarle lo que estaba pasando, pero como el resultado era bastante dudoso, le recomendó acudir al laboratorio del hospital para someterse a un segundo estudio y salir de dudas.

Con los ánimos muy bajos, Daniel acudió a la cita y ahí le explicaron que de salir negativo se enteraría ese mismo día, de no ser así sus estudios serían enviados a Estados Unidos para confirmar el diagnostico:

"A nadie se lo conté porque siguen existiendo ese tipo de prejuicios. (El resultado) nunca llegó, eso quería decir que era positivo. Le hablo al doctor y le digo: 'dame la pastilla ya", me pidió que me calmara y me dice: 'si estás tan seguro vete a hacer algo que se llama recuento viral". Llega el lunes y el resultado del estudio decía: no reactivo", relató.

Esto le devolvió la esperanza, pero desgraciadamente su organismo seguía registrando una baja de defensas alarmante, fue entonces cuando llegó a sentir aterrorizado, pues en un acto de desesperación, buscó sus síntomas en internet y las búsquedas arrojaban enfermedades como cáncer, leucemia y otras más que pueden llegar a paralizar a alguien de solo nombrarlas.

Daniel Bisogno rompe en llanto tras estar hospitalizado por cuadro hepático

Posteriormente contó lo que pasó días antes de su ingreso al hospital y que incluso pensó que perdería la vida, pues le tuvo que decir a su hija que sería hospitalizado y hasta se despidió.

"Voy al baño y veo un coágulo. Me preocupé", entonces se dio cuenta que tenía un serio problema. En ese momento le llamó a su exesposa para contarle lo que sucedía y pedirle que lo llevara al hospital: "Me dio terror".

Daniel Bisogno rompe en llanto al hablar de su estado de salud.

Ya en urgencias, Bisogno reconoció que el miedo se apoderó totalmente de él pues por su mente llegó a pasar la idea de que no volvería a ver su hija, incluso se despidió de ella y en ese momento rompió en llanto al recordar la escena.

"No podía pensar en que, en una de esas no volvía a salir, porque nadie tiene la vida comprada Pati y en lo primero que pensé fue en Michaela y tuve el tiempo de decirle: papaito va entrar al hospital pero no quiero que se te olvide que jamás vas a encontrar una persona que te ame tanto como te he amado yo".