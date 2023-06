Sergio Mayer nalguea a Wendy Guevara de ''Las Perdidas'' sin su consentimiento

CIUDAD DE MÉXICO.— Desde el inició del reality show La Casa de los Famosos, Wendy Guevara se convirtió en la favorita del público, pero su participación en el programa producido por Televisa ha generado polémica, pues varios internautas y televidentes consideran que los demás se están aprovechando se su carisma para destacar y "caer bien".

Asimismo algunos consideran que la influencer transexual ha recibido varias faltas de respeto que no deberían ser permitidas, tal es el caso de la acción que ejerció el actor, bailarín y político Sergio Mayer, quien generó la molestia de varios luego de que fuera captado tocando sin su consentimiento a la integrante de "Las Perdidas".

El histrión recientemente se convirtió en tendencia de redes sociales luego de haber sido grabado tocando sin consentimiento a Wendy Guevara.

En un vídeo que se ha viralizado, se puede ver el momento en el que Sergio Mayer le da una nalgada a Wendy mientras ella esta distraída.

De igual manera, en dicho clip se puede escuchar al actor asegurar que Wendy lo había provocado, situación que desató críticas por parte de los internautas.

De acuerdo con lo mostrado en el vídeo, Sergio Mayer se habría "propasado" con la influencer trans, pues éste aprovechó a darle una nalgada cuando Wendy estaba agachada limpiando el suelo de la habitación.

En el clip se puede observar que mientras platicaban varios integrantes de La Casa de los Famosos México, Mayer se acercó y le dio una nalgada a la influencer. Tras esta inesperada acción Nicola Porcella, Poncho de Nigris y Emilio Osorio, quienes se encontraban en la misma habitación, se rieron de lo sucedido.

Entre risas, Sergio mencionó que Wendy fue quien lo provocó y les pidió a los presentes que fungieran como testigos de la situación.

“Es que no sé si son reales o de mentira (…) Oye me volteo y veo tremenda cara sonriéndome… Hay testigos, me provocó ¿sí o no?”, dijo el exdiputado justificando su acción.