Martha Higareda responde a Ryan Gosling luego de que el actor dijera no saber quién es

CIUDAD DE MÉXICO.— Martha Higareda una vez más se ha convertido en tema de redes sociales, esto a raíz de que el programa Venga la Alegría intentará ridiculizarla (y según algunos internautas, humillarla) cuando un reportero del matutino de TV Azteca tuvo la oportunidad de entrevistar a Ryan Gosling, y éste admitió desconocer quién era la actriz mexicana.

Tras viralizarse la respuesta del actor de Hollywood, la también productora decidió ponerle fin a las críticas y comentarios.

Esta ocasión, la protagonista de cintas como "Amarte Duele", "Niñas mal", "Todos caen" o "Te presento a Laura", no dejó pasar tanto tiempo para acabar con las burlas, críticas y comentarios negativos que surgieron tras viralizarse la respuesta del histrión, quien interpretó el papel de 'Ken' en la película "Barbie".

Por lo que luego de que Venga la Alegría la "exhibiera", Martha afirmó que sus palabras fueron mal interpretadas, a propósito de la vez en que se topó con Ryan Gosling en un bar.

¡Ryan Gosling NO conoce a Martha Higareda! uD83DuDE31uD83DuDEA8 ¡Esto fue lo que respondió al ser cuestionado sobre la actriz mexicana! uD83DuDCFA #VLAFinDeSemana #JuegaConNosotros pic.twitter.com/AWD12c7Apw

Mediante su cuenta de Twitter, la actriz mexicana aclaró a sus fans y público en general que el actor no es su amigo cercano como mucho se especulaba.

"Amigos, efectivamente yo no dije que Ryan Gosling me conocía. ‘Conocerse’ es distinto a ‘ser caballeroso con alguien en un evento fortuito’. Y no, tampoco somos amigos. Y sí, ¡es un caballero y un gran actor!", escribió 'Martitha' en un tuit.