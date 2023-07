Exhiben presunta pelea de Anna Ferro e Ingrid Coronado; viuda maltrataba a Fernando del Solar

Tras la muerte de Fernando del Solar, la relación entre Ingrid Coronado y Anna Ferro, viuda del conductor, se ha visto notablemente afectada y es que la maestra de yoga se ha negado a devolver el departamento que los hijos del argentino y que pertenece a un fideicomiso que él y la conductora hicieron desde que nacieron Luciano y Paolo.

Ahora, ha sido una exempleada y el exmánager de Fer del Solar quienes, durante la misa de su primer aniversario luctuoso, hablaron sobre toda la polémica y afirmaron que Anna Ferro maltrataba al presentador, no estuvo con él el día de su muerte y además, utilizó su dinero y ahora no lo quiere devolver. Esto es lo que se sabe al respecto.

Exhiben presunta pelea de Anna Ferro e Ingrid Coronado en el funeral de Fernando del Solar.

Pese a que en un inicio se creía que Ingrid Coronado y Anna Ferro mantenían una relación cordial, ahora ha resultado ser todo lo contrario y es que se revelaron detalles de una presunta pelea que ambas tuvieron el día del funeral de Fernando del Solar.

El que fuera representante del conductor confesó en una entrevista a Ventaneando que la viuda y la locutora de radio vivieron un bochornoso momento.

Aarón Olvera afirmó que en las honras fúnebres, Anna Ferro trató de impedir que Ingrid Coronado y sus hijos accedieran a las capillas donde el conductor estaba siendo velado, lo que desencadenó a una discusión enfrente de los presentes. Dicha situación fue calificada por el profesional como "penosa".

"Esta actitud que tuvo pues bueno ya otras personas se dieron cuenta, repito, no nos queremos meter en estas situaciones muy penosas, que nosotros tratamos de subsanar, tratamos de evitar.Yo en lo particular lo hubiera querido evitar, pero Fernando no se daba cuenta de muchas cosas", contó

Anna Ferro maltrataba a Fernando del Solar, aseguran exempleados

Por otro lado, tanto Olvera, como una exempleada de Fer del Solar llamada Ángeles confesaron que Anna Ferro maltrataba al presentador y ni siquiera estuvo en sus últimos momentos con vida.

La señora Ángeles reveló que, al principio, su ahora viuda tenía una buena relación con él y lo atendía pero después empezó a tener malos tratos y en un par de ocasiones expresó frente a ella que no lo soportaba por su enfermedad

“De recién que llegué se veía que lo trataba bien, pero ya después decía ‘Ay, tener que soportarlo’. En dos ocasiones lo hizo, después ya no porque vio que yo platicaba con don Fer. A veces le gritaba muy feo”, comentó

Incluso reveló que Fer del Solar cambió su comportamiento con sus hijos y su familia mientras estuvo con la maestra de yoga, pues se molestaba cuando le decían que ella solo estaba con él por interés.

“Él no era así pero se volvió un poquito agresivo con su familia. Le decían que la señora Anna nada más buscaba dinero y él dijo que lo dejaran en paz. Desde ahí ya no se metieron con él”, dijo a Ventaneando

Asimismo, el exmánager de Fernando comentó que solo él y Jorge Cordero, amigo cercano de del Solar, estuvieron con él el día de su muerte en el hospital, pues Anna Ferro únicamente les pidió que no lo dejaran solo y ni siquiera se hizo cargo del papeleo correspondiente.

“La última vez que lo vimos nos pidió que lo lleváramos a un consultorio de dudosa procedencia, nos tomó de la mano y nos pidió que no lo dejáramos solo, que estuviéramos hasta el final con él... Anna Ferro no tuvo actividad proactiva con Fernando del Solar; el tiempo que estuvimos ahí, todo nos hicimos cargo nosotros, no la vimos ahí”, declaró.

Anna Ferro no estuvo con Fernando del Solar el día de su muerte, revela su exmánager.

Aunque dijo que no tomará postura a favor de Anna Ferro ni de Ingrid Coronado, Aarón Olvera comentó que “la verdad siempre sale” y “a la audiencia no la puedes engañar” y las propiedades del argentino deberían ser para sus hijos

“Se está afectando un beneficio que Fernando, con el fruto de su trabajo, tuvo un departamento con la señora Coronado y eso es para los niños. Siempre es en beneficio de los niños y eso nos lo pidió como amigo”, opinó.

Anna Ferro se niega a devolver dinero de Fernando del Solar y la demandan

A las declaraciones de los exempleados de Fernando del Solar se unen otras de Jorge Pretelin, dueño de una agencia que había contratado al argentino para una campaña de publicidad que desafortunadamente no alcanzó a realizar.

El empresario comentó que demandó a Anna Ferro para reclamar legalmente el anticipo que le dieron a Fer para hacer dicha campaña pues ella se ha negado a devolverlo.

“Fueron campañas publicitarias que no se pudieron cumplir por cuestión del fallecimiento de Fer y las marcas. El cliente muy respetuoso y educadamente, lo único que pidió fue la devolución del anticipo para poder rescindir el contrato”, explicó.

Sin embargo, según mencionó, aunque quiso arreglarlo con Anna, esto habría sido imposible:

“Yo traté de arreglarlo directamente con la viuda de Fernando del Solar, sin tener una buena respuesta al principio. Afortunadamente, la familia de Fer intervino, hablaron con Anna Ferro, pero ella cortó todo tipo de comunicación y empezó a evadir la responsabilidad”, señaló.

Finalmente dijo que es ella quien tiene que responder por ello pues es “albacea, viuda y heredera” de Fernando del Solar luego de su fallecimeinto.