Lucero y el empresario Michel Kuri se separan tras 10 años de relación

Lucero emitió un breve comunicado a través de sus redes sociales, en las que confirma que por cuestiones laborales, ella y el empresario Michel Kuri han puesto en "pausa" su relación de una década.

"Desde el profundo amor que nos tenemos Micho y yo,queremos compartirles que por ahora hemos decidido poner en pausa nuestra hermosa relación de pareja de tantos años", se lee en el escrito de la actriz.

La también cantante aclara que se trata de una pausa que, espera, sea temporal, y ante especulaciones declaró que "los tiempos nos están jugando una mala pasada, el trabajo nos absorbe y no podemos compartir tantos momentos juntos y convivir como siempre lo hemos hecho".

Como se sabe, la cantante mantiene una agenda ocupada que, por el momento, incluye en sus tiempos el apoyo artístico de su hija Lucero Mijares, quien recientemente debutó en el teatro musical, pese a lesionarse la tibia.

Como orgullosa madre, Lucero no desaprovechó la ocasión para echarle flores a su retoño y destacar el profesionalismo de su hija de continuar el espectáculo pese a su lesión.

"No creo tener las palabras suficientes para expresar mi amor, orgullo y admiración por mi Lucero MIjares. Tengo la fortuna de verte cumplir un gran sueño mi preciosa y me siento la mamá más feliz del planeta. Sabes que ver a ustedes mis hijos crecer y hacer lo que aman y los hace felices, es mi mayor tesoro. Verte a ti brillando así mi nena linda, me llena el pecho y los ojos y el corazón de algo que se me desborda".