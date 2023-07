¿Lucero y Mijares regresarán? La cantante insinuó una reconciliación con una expareja

CIUDAD DE MÉXICO.— Lucero generó las reacciones luego de que confirmara su ruptura con el empresario Michel Kuri, con quien mantuvo una relación por alrededor de una década. Y, ahora que se encuentra soltera, sus fans han sentido curiosidad sobre la posibilidad de una reconciliación con su exesposo, Manuel Mijares.

Debido a esta "duda" que ha surgido, la cantante insinuó que podría haber una posible reconciliación con un ex, por lo que con esta declaración se generaron expectativas.

La también actriz rompió el silencio sobre su situación sentimental; tras su separación del empresario, la cantante afirmó que todo va muy bien y que podría haber una reconciliación.

Si bien esta declaración desató los rumores sobre que el intérprete de "Baño de mujeres" y ella podría regresar después de varios años de haberse divorciado, Lucero fue muy clara al señalar que podría retomar su relación amorosa con Kuri, pero no con el cantante.

Cabe destacar que, Lucero y Michel tomaron, de mutuo acuerdo, la decisión de ponerle "pausa" a su noviazgo, esto debido a las complicadas agendas laborales que tenían y que les impedían compartir tiempo juntos.

Debido al tour internacional “¡Hasta que se nos hizo!” Lucero y Mijares se ha mostrado muy cercanos durante este año. Y gracias a esta gira, ambos han compartido escenario en diversas ocasiones, asimismo, los cantantes han mostrado sostener una relación amigable y profesional en todo momento.

Sin embargo, la interprete de “Electricidad” puntualizó que aunque sus fanáticos se emocionan con la idea de una reunión amorosa entre el papá de sus dos hijos y ella, actualmente sólo mantienen una amistad y colaboran juntos por el bienestar de Lucerito y José Manuel.

“No, no gracias, no muchas gracias, ahorita no. Por siempre amigos…”, fueron las palabras de la intérprete de “Vete con ella” al ser cuestionada sobre la posibilidad de que haya una reconciliación con Manuel Mijares.