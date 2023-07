Brincos Dieras fue hospitalizado de emergencia; aclara su estado de salud

DETROIT.— Brincos Dieras fue hospitalizado de emergencia. Debido a esto, se anunció la cancelación de dos shows en Estados Unidos: uno en Detroit, y otro en Indianápolis.

Asimismo, se informó que fue el pasado sábado 1 de julio cuando el comediante, previo a subir al escenario, tuvo que ser internado de emergencia en un nosocomio y se le ordenó permanecer en reposo total. Ante la preocupación de sus fans, el payaso envió un comunicado en el que dio detalles de su situación actual.

¿Qué le pasó a Brincos Dieras? Fue hospitalizado de emergencia

A través de su cuenta de Intagram, Roberto Carlo, nombre real del payaso mejor conocido como Brincos Dieras, agradeció a quienes preguntaron por su estado de salud.

Brincos Dieras es hospitalizado antes de subir al escenario

Asimismo, el comediante originario de Monterrey, Nuevo León, solicitó a su comunidad de seguidores no caer en las noticias falsas que circulan en internet luego de que suspendió las fechas del "World Tour 2023: Se los cargó el payaso".

"Muchas gracias a todos los que se han preocupado por mí. ¡Estoy bien! no hagan caso a las noticias falsas que andan circulando por ahí", se lee en el comunicado emitido en redes sociales.

Pero tras agradecer a sus seguidores por su preocupación, Brincos Dieras mencionó que un golpe de calor y agotamiento le provocaron una infección estomacal. Debido a su agenda saturada con presentaciones, optó por ir a buscar atención médica para poder recuperarse pronto y retomar sus presentaciones.

"Gracias a todos los que han dejado un mensaje de apoyo o de carrilla. Por el momento toca descansar, para poder estar haciendo lo que tanto me gusta el próximo fin de semana... Gracias al personal médico de Detroit que me atendió, aunque no les haya entendido muy bien, pero sobre todo gracias a ustedes por preocuparse tanto", bromeó el humorista.

Hospitalizan de emergencia a Brincos Dieras; Comediante aclara su estado de salud

¿Qué pasará con las siguientes presentaciones del payaso Brincos Dieras?

En un comunicado de la empresa Elite Entertainment Group, se indicó que los shows fueron pospuestos. El evento en Detroit "estaba en marcha y listo para arrancar" cuando el comediante tuvo que irse de emergencia al hospital para ser atendido por personal médico, el pasado sábado (1 de julio), indicaron sus representantes.

De igual modo, se informó que las personas que se quedaron con boleto en mano para los eventos en Detroit e Indianápolis, la agencia del comediante aseguró que se les realizará el reembolso y posteriormente, darán a conocer la reprogramación de la gira. Hospitalizan de emergencia a Brincos Dieras; cancela presentaciones en EE.UU.

En cuanto a los próximos shows de la gira del comediante, éstos siguen en pie. A través de las historias de Instagram de Brincos Dieras se han difundido los enlaces para las fechas en Madrid, España e incluso en Monterrey, México.

¿Quién es Brincos Dieras?

Roberto Carlo, es el nombre real del payaso que se viralizó a raíz de un vídeo que muestra el conflicto que tuvo con el esposo de una mujer que se hallaba entre su público.

El comediante tiene 50 años y es originario de Monterrey, Nuevo León.