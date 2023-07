Galilea Montijo vuelve a quedarse ''muda''; Sergio Mayer calla a la conductora, ella se defiende

CIUDAD DE MÉXICO.— La conducción de Galilea Montijo en La Casa de los Famosos México, desde hace un par de semanas ha generado muchas críticas.

Aunque mucha gente emitió comentarios negativos contra la también presentadora de Hoy, cuando presuntamente condujo la emisión "borracha", eso ha quedado atrás, pues los televidentes llevan semanas quejándose de la cizaña que intenta meter los domingo de eliminación. No obstante, la tapatía habría recibido su "merecido", pues una vez más un integrante del 'Team Infierno' le dejó sin palabras.

Sergio Mayer deja muda a Galilea Montijo en el posicionamiento de La Casa de los Famosos

Este pasado domingo 30 de julio se llevó al cabo la octava eliminación, pero la gala dio mucho de qué hablar, pues en distintos momentos hubo roces y discusiones derivadas de la tensión y emoción que representaba la salida de Sergio Mayer, Poncho de Nigris o Jorge Losa, quien al final se convirtió en el expulsado de la semana.

No obstante, antes de que se diera a conocer que el español sería el que dejaría La Casa, los habitantes, como cada domingo, tuvieron que realizar la dinámica de posicionamiento; que consiste en pararse junto al nominado que quieren que se vaya y decirle los motivos por los que desean que sea el expulsado de la semana.

Detrás De Cámaras uD83CuDFA5 En El Foro De #LaCasaDeLosFamososMx, Cuando Galilea Montijo Da A Conocer Que #JorgeLosa Es El Penúltimo Eliminado. pic.twitter.com/MxztuUfwcC — Ángel Zasky (@AngelZasky) July 31, 2023

Luego de que los participantes eligieran a Jorge Losa y Poncho de Nigris, Galilea Montijo le cuestionó a Sergio Mayer (otro nominado) por qué pensaba que detrás de él nadie se posicionó, a los que de forma contundente el actor respondió.

Sin embargo, las palabras del también político dejaron "muda" a Galilea, quien reafirmó esta idea señalando que no le contestaba a Mayer porque no podía.

"Sergio, creo que es la primera vez que nadie se posiciona detrás de ti", mencionó la conductora del programa Hoy a lo que Mayer respondió: "Efectivamente, es la primera vez porque los que se posicionaban detrás de mi, están sentados ahí en el foro", generando un incómodo momento de silencio.

#LaCasaDeLosFamososMx jajajaja la galilea estuvo épico eso!!! pic.twitter.com/R9ztHdn7SX — team wendy uD83CuDDF2uD83CuDDFD (@TeamWendy0) July 31, 2023

No obstante Galilea replicó diciendo: "Bueno me quedo callada, no porque me callen sino porque no puedo decir más...".

Galilea Montijo se defiende y afirma que ni Nicola Porcella ni mucho menos Sergio Mayer la dejaron "muda"

Como de costumbre, la también empresaria tapatía a través de una emisión del matutino de Televisa aprovechó para aclarar lo que sucedió con Sergio Mayer y anteriormente con Nicola Porcella. Y es que una vez más, internautas señalaron que los integrantes del 'Team Infierno' dejaron sin palabras a la conductora.

De forma directa, Galilea Montijo afirmó que los silencios tan comentados que recientemente ha protagonizado, han sido pausas "adrede". De igual modo, 'Gali' comentó con sus compañeros del programa Hoy, que ella no tiene favoritos ni apoya a ningún equipo, es decir 'Team Infierno' y 'Team cielo'.

uD83DuDCCC GALILEA MONTIJO responde a las críticas: asegura que ella es imparcial, que no es ni #TeamCielo ni #TeamInfierno . También aclara que el público decide al expulsado de #LaCasaDeLosFamososMx, no la producción ??



"Usted decide en casa qué pasa, no nosotros"… pic.twitter.com/TmibVCFYpU — La Tía Sandra (@TuTiaSandra) July 31, 2023

Sin embargo, internautas se han encargado de evidenciar lo contrario, pues en distintas ocasiones han mostrado a Galilea haciendo comentarios o teniendo actitudes con las que de cierta forma busca favorecer a los habitantes del cielo, y por ende, "afectar" a los del infierno.

Debido al reciente momento que protagonizó con Sergio Mayer, Galilea Montijo se convirtió en tendencia de Twitter, pues la conductora acumuló cientos de críticas tras su cuestionamiento al actor durante el posicionamiento.

@Galilea evidenciando su odio al @teaminfierno y queriendo atacarlos

Team infierno ( y todo México): pic.twitter.com/VHQAPpUuZv — Karla De la Rosa (@karladelarosarr) July 31, 2023

Galilea se ataco por el comentario de Mayer #LaCasaDeLosFamososMx pic.twitter.com/aaIupjz6JJ — amigo personal de wendy guevara (@jhosepdecont) July 31, 2023

Galilea: Sergio, es la primera vez que nadie se posicionó detras tuyo



Sergio: Asi es, todos los que se posicionaron detrás mio están alla afuera sentados en el foro#LaCasaDeLosFamososMx pic.twitter.com/jzgOm69VGq — uD83DuDCD6 (@_arrobanoe) July 31, 2023

Galilea callate que cada que hablas dices una pendejada #LaCasaDeLosFamososMx pic.twitter.com/AXxMFFZUAU — vsluxis uD83DuDC80 (@zluxicat) July 24, 2023

Galilea viene otra vez tomada!! Que invite pa' andar igual. uD83EuDD74#LaCasaDeLosFamososMx pic.twitter.com/D73RTQyJ1c — spiderwoman uD83DuDD78? (@shedontexpect) July 27, 2023

Ustedes decidan si galilea es "imparcial" o si producción no tiene de protegido a jorge, ellos buscaba a toda costa q no cayera en nominacion....

Sabemos que solo juntos los teams se puede lograr... #FueraJorge#FueraJorge#LaCasaDeLosFamososMx pic.twitter.com/LFh5y7k89j — nerhea (@NShofis) July 27, 2023

El ademán de revanchismo que hizo Galilea uD83DuDE1C y eso que no hay favoritismo #LaCasaDeLosFamososMx pic.twitter.com/MwhXuuj0x7 — ROUX BALBOA (@RouxBalboa) July 31, 2023

