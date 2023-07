Viggo Mortensen presenta nuevos textos en español

BUENOS AIRES.— Viggo Mortensen está de visita en Argentina, país en el que vivió hasta los 11 años de edad y con el que mantiene un fuerte vínculo, para presentar su libro de poesía “Ramas para un nido”.

El también pintor, músico y director, de 64 años, hará hoy y mañana en la capital del país dos lecturas del poemario publicado con el sello independiente Vox/Lux, con sede en Bahía Blanca (provincia de Buenos Aires), donde presentó el ejemplar el jueves por la noche.

De acuerdo con la agencia de noticias EFE, el actor participará hoy, fiesta de la independencia de Argentina, junto al escritor Fabián Casas en una lectura pública de sus poemas en el Centro Cultural Kirchner (antiguo edificio del Correo Central). Mañana la cita será en el Centro Cultural Borges.

En el evento celebrado el jueves aplaudió el hecho de que en Argentina “se escribe, se publica y por suerte también se compra poesía”.

En un espacio del Centro Cultural de la Cooperativa Obrera, Mortensen explicó que “Ramas para un nido” consta de dos partes: una titulada “Lo que no se puede escribir”, publicada hace cinco años, y otra con “poemas de diferentes épocas”, algunos de ellos escritos “durante el encierro inicial de la pandemia, en 2020 y 2021”, según le cita un reporte del medio Télam Digital.

“Supongo que se contagiaron de ese aire opresivo que respirábamos todos con cuidado, con miedo”, señaló el protagonista de filmes como “Promesas del Este” y “Green Book”.

Esos poemas, añadió, “tienen un punto de vista muy condicionado y limitado”.

“Lo que pasó con la pandemia es que nos forzó a pensar todo el rato en la posibilidad de que la vida se pueda acabar en cualquier momento para cualquier persona; esa cosa del riesgo, de que no hay una promesa que tiene que cumplirse, que vos estás acá y tenés que averiguar por qué, si querés, y punto. Hasta que no estás normalmente no pensamos en eso”, añadió.