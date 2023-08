Famoso actor de Televisa confiesa que tiene cáncer: ''Tengo miedo y me siento vacío''

Carlos Torres, reconocido recientemente por su papel en "El señor de los cielos" al interpretar a Enrique Borja, confesó que padece cáncer. Fue a través de redes sociales que dio a conocer la lamentable noticia la cual se volvió viral en cuestión de horas.

Torres, es un actor que inició en las telenovelas y ha participado en producciones de TV Azteca y Televisa. Esto fue lo que dijo al respecto.

A través de sus redes sociales, Carlos Torres, actor de Televisa, confesó a sus seguidores que hace no mucho le detectaron cáncer y será intervenido quirúrgicamente.

Pese a que no dio muchos detalles sobre la enfermedad, sí recalcó que siente mucho miedo e incertidumbre, e incluso dijo que no tiene ganas de hacer nada, sin embargo, a veces piensa que esto es solo una oportunidad para renovarse y renacer.

"Hola, tengo cáncer. Hay momentos en los que me da mucho miedo. Me siento vacío y se me van las ganas de hacer absolutamente nada. Pero también hay otros momentos donde me devuelve el espíritu y trata de convencerme de que esta es una oportunidad de renovarme”, indicó en Tiktok

Asimismo, mencionó que Dios le mandó esta prueba para “fortalecerlo” y se dijo dispuesto a aceptar su “voluntad”, sin importar la que sea.

“Creo que Dios me está fortaleciendo con esto. Me da la fuerza para enfrentar este proceso. Quiere renovar mi energía y yo estoy dispuesto a que se haga su voluntad”, señaló.

Pronta recuperación ???uD83EuDE79 pic.twitter.com/LdKPb81T1e — Héctor Navarro (@Navarro_Hector) August 18, 2023

Finalmente, contó que próximamente se someterá a una operación y dejó en claro que no se rendirá, pues tiene muchas ganas de seguir viviendo para continuar con sus proyectos, tanto profesionales como personales.

“Quiero vivir, creo que todavía hay Carlos Torres para mucho rato. Me van a operar les agradezco sus oraciones y yo los voy a mantener al tanto”, concluyó.

¿Quién es Carlos Torres, actor de Televisa y TV Azteca?

Carlos Torres nació un 14 de febrero de 1968 en Guadalajara, Jalisco y tiene 55 años de edad. El actor mexicano ha logrado hacer una gran carrera en el mundo artístico gracias a su participación en diversas producciones, sobre todo en telenovelas, como por ejemplo: Las vías del amor, Amor en custodia, La intrusa, Locura de amor, Vuélveme a querer, entre tantas otras, incluida la serie El señor de los cielos, donde encarnó al personaje de Enrique Mojeron.

Su más reciente participación es en la novela Imperio de mentiras, donde interpretó a Mauricio y compartió pantalla con Andrés Palacios, Leticia Calderón y Angelique Boyer.