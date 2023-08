Sergio Mayer habla mal de Nicola Porcella con importante conductora; el peruano responde

CIUDAD DE MÉXICO.— No han pasado ni siete días y los integrantes del 'Team Infierno' ya están siendo fuertemente criticados, pues los finalistas están teniendo acciones que han generado el disgusto de sus fans, por lo que varios se han dicho decepcionados, mientras que otros han señalado que en realidad solo están mostrando su verdadera personalidad.

Tal es el caso de Sergio Mayer, quien ha sido tachado de envidioso y mal amigo, pero sobre todo ha sido exhibido como una persona hipócrita y canalla. En redes sociales, se ha difundido un vídeo en el que se le escuchó hablando mal de su compañero Nicola Porcella; tras el revuelo generado, el peruano decidió pronunciarse.

Exhiben a Sergio Mayer hablando mal a Nicola Porcella con importante conductora, ¿qué dijo del peruano?

Recientemente, el exGaribaldi sostuvo una entrevista con la locutora, presentadora y periodista de espectáculos Maxine Woodside.

En dicha plática, el exhabitante de La Casa de los Famosos, quien quedó en cuarto lugar, habló de su ingreso, estancia y salida del reality show que lo mantuvo encerrado por más de dos meses.

"Yo no entré para hacer famoso, ni para conseguir novela, ni para tener más seguidores, ni generar contenido para mis redes, sino por un tema personal... para mi La Casa era mi roca... yo entre porque... sabía que iba a conectar con las nuevas generaciones, con el público... yo toda mi vida he sido víctima de calumnias, difamaciones, de injurias, me han acusado una y otra vez de cosas que nunca han comprobado... yo entre a que vieran quien soy realmente...", detalló Mayer cuando le cuestionaron por qué entró al reality.

Asimismo, Sergio Mayer confirmó que sí recibió una buena cantidad de dinero para ser uno de los participantes de la primera temporada de La Casa de los Famosos México. No obstante no reveló el monto ni quiso dar detalles sobre el tema.

De igual manera, Mayer fue cuestionado sobre "qué pasó con Nicola Porcella", pues recordemos que 'El Tata' (apodo que adquirió tras su estancia en el programa de Televisa) fue severamente criticado al ser señalado de haber abusado sexualmente del peruano.

Sobre esta delicada acusación, el actor antes de responder bromeó con el tema: "¿Qué pasó con Nicola, a quién le piqué la cola?", dijo entre risas. Y posteriormente aclaró la polémica.

"No pasó absolutamente nada. Él y Wendy toda la vida jugaron 'que se encueraban'. Lo encuero 15 veces... en ese momento iba yo pasando, en una de tantas que se encuero, y agarré una crema que pensé que era como sólida, mi intensión era que se le marcara en las nalgas el círculo... como era toda líquida se chorreó... eramos muy pesados en el 'Team Infierno', explicó el exGaribaldi.

Aunque en la entrevista, Sergio Mayer salió avante de toda polémica en la que ha sido vinculado, en redes sociales internautas (en su mayoría fans de Nicola Porcella) lo expusieron y mostraron su "verdadera cara", pues en el vídeo que se ha viralizado se puede escuchar como habla mal del peruano e incluso intenta dejarlo como un "arrogante" y "engreído" con Maxine Woodside.

"Pero Nicola no tiene nada que hacer ahorita... no tenemos nada... yo por ti (dirigiéndose a Maxime) he esperado toda la vida, para estar en tu programa... no poder esperar 15 minutos para salir con Maxime, yo creo que alguien no le ha dicho quien es Maxime... vine personalmente... me dijo por zoom, le dije ¡No!... Maxime se merece su espacio... cómo por zoom", expreso Mayer.

Sin embargo, la declaración de Sergio causó que algunos medios de comunicación afirmaran que Nicola Porcella rechazó la invitación de Maxime Woodside, asimismo, se dijo que el peruano ya se empezó a cotizar, pues no pudo esperar un par de minutos para hacer un enlace vía telefónica con la reconocida periodista.

Nicola Porcella desmiente a Sergio Mayer; aclara por qué no fue al programa de Maxime Woodside

Luego de enterarse de las críticas que recibió el finalista de La Casa de los Famosos México, quien quedó en segundo lugar, éste decidió ponerle fin a los rumores.

Fue así como a través de sus historias de Instagram compartió un vídeo en el que inició mencionando que "hay que tener cuidado con las palabras". Posteriormente, reiteró que le tiene mucho respetó a los medios de comunicación de México, además de recordar que "a penas los está conociendo".

En su grabación, el peruano explicó que se conectó mediante una app para realizar una entrevista, pero al ver que estaba Sergio en dicho programa espero 15 minutos, tras ese tiempo le dijeron que se desconecté, pues Mayer se iba a "demorar mucho".

Nicola Porcella también aclaró que a él nunca le dijeron que tenía que ir a la entrevista. El también exparticipante de Guerreros 2020 aclaró que él ha acudido a todas las que le han dicho.

Finalmente, el integrante del 'Team Infierno' reiteró que no conoce a mucha gente en México, pero de igual modo ofreció disculpas a Maxime Woodside. Nicola Porcella afirmó que lo que dije Sergio Mayer no era real.

