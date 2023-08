Britney Spears habla por primera vez de su divorcio de Sam Asghari

Britney Spears habla por primera vez de su divorcio: "Ya no podía soportar el dolor". (Megamedia).

LOS ÁNGELES.— Britney Spears rompió el silencio y habló por primera vez de su divorcio de Sam Asghari tras 14 meses de matrimonio. Mediante redes sociales, la cantante estadounidense se sinceró y confesó que "Ya no podía soportar el dolor".

Esto es lo que dijo Britney Spears sobre su divorcio de Sam Asghari

A través de su cuenta de Instagram, la también apodada 'Princesa del Pop' compartió un vídeo la noche de este pasado viernes 18 de agosto. Como de costumbre, en su clip la intérprete de "Toxic" se mostró bailando en diminutas prendas, dejando ver su cuerpo semidesnudo y su rostro maquillado.

Quisiera tener la fuerza que tiene Britney Spears, se divorcia y se pone a dar vueltas. pic.twitter.com/Aa3SeyKF2S — Josué TB. (@JosueeTb) August 19, 2023

Pero dicha grabación la acompañó de un largo texto en el que admitió sentirse "un poco sorprendida" de que su relación con Asghari haya llegado a su fin.

“Como todos saben, Hesam (en referencia a Asghari) y yo ya no estamos juntos... 6 años es mucho tiempo para estar con alguien, así que estoy un poco sorprendida pero... ¡No estoy aquí para explicar por qué, porque honestamente no es asunto de nadie! Pero sinceramente, ya no podía soportar el dolor”, escribió la cantante.

BRITNEY HABLÓ POR PRIMERA VEZ DE SU SEPARACIÓN.#BritneySpears pic.twitter.com/GUmqZ9GpRh — StrongerBritney (@StrongerBritne1) August 19, 2023

Y continuó señalado: “He jugado fuerte durante demasiado tiempo y mi Instagram puede parecer perfecto, pero está lejos de la realidad y creo que todos lo sabemos !!! Me encantaría mostrar mis emociones y lágrimas sobre cómo me siento realmente, ¡pero por alguna razón siempre he tenido que ocultar mis debilidades!”.

La intérprete de "Lucky" finalizó su se mensaje afirmándole a sus seguidores que "será tan fuerte como pueda y haré lo mejor que pueda".

No obstante, los fans de la cantante en redes sociales han expresado su preocupación, pues temen que Britney Spears pueda ponerse peor de lo que ahora está.

Cabe destacar que, fue el pasado miércoles 16 cuando el portal especializado en farándula TMZ reportó que la cantante y el entrenador personal se divorcian.

Asimismo, medios como BBC accedieron a una petición que Asghari había presentado ante un tribunal de Los Ángeles y en la que citaba "diferencias irreconciliables" como motivo de la separación.

Britney Spears y su esposo Sam Asghari se han separado y se encuentran en proceso de divorcio, reporta TMZ. pic.twitter.com/OVfxRWUWd9 — Indie 505 (@Indie5051) August 16, 2023

Por su parte, el diario The Sun publicó que según una fuente cercana al ahora exesposo de la cantante, Sam Asghari terminó su matrimonio con la 'Princesa del Pop' después de que su comportamiento se volvió tan inquietantemente errático, ya que supuestamente la cantante arrojaba cuchillos a las paredes de su mansión.

“Su comportamiento se ha vuelto preocupante y todos están preocupados por ella. Ella ha estado actuando cada vez más errática y se encuentra en un estado vulnerable. Sam estaba soportando la peor parte y resultó ser demasiado. Todo se hundió a un nuevo mínimo y es triste verlo”, indicó la supuesta fuente cercana a Asghari de 29 años de edad.

De acuerdo con el medio TMZ BRITNEY SPEARS habría agredido a ASGHARI en repetidas ocasiones, llegando al punto de dejarlo marcado incluso con el ojo morado. uD83DuDCA5 pic.twitter.com/I2NZKWxCGZ — Laura Estrada Periodista (@LauraEstradaTv) August 19, 2023

