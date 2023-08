Sergio Mayer se disculpa con Nicola Porcella; llama ''enfermos sexuales'' a quienes lo critican

CIUDAD DE MÉXICO.— Sergio Mayer se ha convertido en blanco de críticas luego de que se viralizara un vídeo en el que se le mostró hablando mal de Nicola Porcella con la periodista de espectáculos Maxime Woodside. Asimismo internautas, pero sobre todo fans del peruano, no perdonan que el exGaribaldi no haya recibido un castigo por presuntamente haber abusado sexualmente del también exparticipante de Guerreros 2020;

Debido a todas estas polémica, el actor le ha ofrecido una disculpa pública al exhabitante de La Casa de los Famosos México.

Sergio Mayer se disculpa con Nicola Porcella

Hace unos días, el histrión en un encuentro con distintos medios de comunicación indicó que este viernes 18 de agosto realizaría una transmisión en vivo para platicar con sus fans sobre su encierro en el reality de Televisa.

El integrante del 'Team Infierno, a través de su cuenta de Instagram, se dejó ver en compañía de su esposa Issabela Camil. Durante su live, el también actor de la telenovela "La fea más bella" respondió todas las preguntas lanzadas por sus seguidores.

Asimismo, en el en vivo decidió abordar la presunta agresión sexual contra su compañero de equipo en el reality show: Nicola Porcella.

Una vez más Mayer negó haber hecho algo grave, asimismo, recordó que no él lo desnudó sino Wendy Guevara.

“El supuesto abuso sexual que le generamos a Nicola. Que sepan que eso es lo mínimo que hicimos en el 'Team Infierno'. Yo nada más pasé y ya estaba desnudo”, comenzó explicando el expolítico.

El exhabitante de La Casa de los Famosos México también explicó —una vez más— la broma que le jugaron a Porcella, misma con la que Nicola no se sintió atacado en ningún momento, pues los integrantes del 'Team Infierno' bromeaba todo el tiempo, y de manera "muy pesada" y "llevada".

“Cuando le quise hacer con la crema, yo pensé que era crema sólida y le quería dejar marcado el círculo. Fue parte de las bromas que hicimos, él nunca se sintió ofendido ni mucho menos. Pero si alguno de ustedes se sintió ofendido les ofrezco una disculpa. A fin de cuentas ustedes sabían que el 'Team Infierno' éramos muy carrilleros, muy desmadrosos y que de eso se trataba el team”, detalló el Sergio Mayer, el cuarto finalista del reality.

No obstante, el actor emitió una disculpa un tanto más extensa, y en esta ocasión dirigida a Nicola Porcella.

“Si ofendí a una familia o a una persona con lo que hice que fue poner la crema, les ofrezco una disculpa. Ustedes si se merecen una explicación”, comentó el exGaribaldi dando por concluido este tema.

Sergio Mayer llamó "enfermos sexuales" a los que lo criticaron por broma a Nicola Porcella

Cabe destacar que la noche del pasado jueves 17 de agosto, Sergio Mayer asistió con su familia a una fiesta para celebrar su triunfo en La Casa de los Famosos México, ahí la prensa lo abordó para cuestionarlo sobre la polémica broma a Nicola Porcella, misma que ocasionó muchas criticas y ataques hacía su persona.

Sin embargo, Mayer respondido muy a la defensiva pues dijo que él no había cometido ningún tipo de delito en contra del peruano, y se refirió a quienes así lo consideraban como “enfermos”.

“Los que la calificaron (como abuso sexual), están bien pen!#&os y son unos enfermos sexuales... nada más, es lo que te puedo decir... las que la calificaron de agresión sexual creo que no vieron el programa completo y ya para ellos es una agresión sexual ¿Qué te puedo decir?, yo no tengo que aclarar nada, con Nicola no hubo ni tema... quien lo considere así está bien, eso es lo que tienen en la cabeza, están enfermos”, aseveró visiblemente molesto.

