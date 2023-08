Dispatch filtra fotos de Jisoo de BLACKPINK y Ahn Bo Hyun; agencias confirman su relación

Jisoo de BLACKPINK se encuentra en una relación con el actor Ahn Bo Hyun, según confirmaron sus respectivas agencias, luego de que el medio especializado Dispatch filtrara imágenes de la pareja teniendo citas.

De acuerdo con información de Soompi, la pareja fue vista saliendo de la casa de la intérprete de "Flower" en diversas ocaciones, ya sea para terner una cita o comprando comida.

Tras darse a conocer las imágenes, las respectivas agencias de ambos artistas, YG Entertainment (por parte de Jisoo) y FN Entertainment (Ahn Bo Hyun), emitieron respectivos comunicados en los que confirmaron que ambos han estado saliendo, pues se están conociendo.

Imagen de Dispatch que muestra a Ahn Bo Hyun junto a la cantante de BLACKPINK Jisoo

“Se están conociendo con sentimientos positivos (...) Estaríamos agradecidos si los miran con calidez”.

Aunque las relaciones entre "idols" no suele ser muy bien vista en la industria del entretenimiento en Corea del Sur, la cantante ha recibido el apoyo de sus seguidores, también internacionales, quienes le desean felicidad en esta etapa.

¿Quién es Ahn Bo Hyun?

Ahn Bo Hyun es un conocido actor surcoreano que cuenta con una amplia trayectoria en la televisión.

Con 35 años de edad, el también modelo cuenta con créditos en dramas coreanos como "Descendientes del Sol" (protagonizada por Song Joong Ki y Song Hye Kyo), "Yumi's Cells" 1-2 (que protagonizó junto a Kim Go Eun), "My Name" (con Han So Hee) e "Itaewon Class".

Actualmente se le puede ver en el drama coreano de Netflix "See You in My 19th Life", que protagoniza junto a Shin Hye Sun.