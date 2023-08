La Barby Juárez llora y amenaza con abandonar La Casa de los Famosos México

CIUDAD DE MÉXICO.— Desde la eliminación de Jorge Losa el pasado domingo 30 de julio, Mariana 'La Barby' Juárez, ha dejado ver que ya no soporta estar en La Casa de los Famosos México, pues además de sentirse sola porque ya no queda ningún habitante del cuarto del cielo, la boxeadora también ha sido señalada por el público de ser una tramposa y hacer fraude junto con la producción.

Debido a los señalamientos en su contra, recientemente La Barby no pudo contener el llanto y terminó amenazando con abandonar el reality show.

¿La Barby Juárez "la más odiada" de La Casa de los Famosos México?

Antes de que la única integrante del 'Team Cielo' explotara y emitiera su deseo de dejar la competencia e irse de La Casa, La Barby Juárez fue señalada de traición, pues luego de que Emilio Osorio (último líder de la semana) la salvara tras ser nominada, ella intentó sumarse al 'Team Infierno', y ellos la recibieron con los brazos abiertos.

Pero esta situación solo provocó que los seguidores del programa de Televisa la tacharan de traicionera, pues no había pasado ni una hora de la eliminación de Losa, y ella ya se había "cambiado" de equipo: "¡Ni Judas fue tan traicionero!", aseguraron varios espectadores.

“Ella dijo [La Barby Juárez] que se va a desnudar con nosotros el lunes si se salva Sergio y Poncho; Barby se va a unir a nuestro reto totalmente desnuda... informó Wendy Guevara sobre la decisión de la boxeadora.

Sin embargo, tras la última conexión que el español tuvo con los habitantes, el entusiasmo de La Barby se esfumó, pues las palabras de Jorge Losa la hicieron "recapacitar". A partir de ese momento, la boxeadora se mostró triste y a punto de romper en llanto cada que se le sea posible.

Con el paso de los días las cosas para la boxeadora no cambiaron, por el contrario, se pusieron más complicadas, pues este pasado lunes 31 de julio se llevó al cabo una dinámica para conocer al primer finalista del reality show.

Barby iba por la caja 1 pero Nicola fue más inteligente y sabía que probablemente se la iban a dar a ella y fue por la caja más cercana a donde estaba ella y se la logro quitar JAJAJAJA TRAAAZ LA PRODUCCIÓN QUEDÓ uD83EuDD21uD83DuDE02uD83EuDD0CuD83CuDFFC#LaCasaDeLosFamosoMx pic.twitter.com/X1ZkmapS3F — ely (@elycastdua) August 1, 2023

Tras darse a conocer que Nicola Porcella ya tiene un lugar en la gran final, los ataques hacia la producción, Galilea Montijo y la boxeadora, se hicieron más fuertes, pues fue exhibido el fraude que se realizó, pero que Poncho de Nigris y el peruano impidieron.

Y es que a través de TikTok, Twitter y otras redes, se viralizaron varios vídeos en los que se mostró como la producción y Galilea intentaron ayudar a La Barby a convertirse en la primer finalista, pero debido a que Poncho y Nicola se percataron del fraude que estaba a punto de cometer la producción, los integrantes del 'Team Infierno' lo impidieron.

LITERALMENTE PONCHO Y NICOLA LES MOVIERON EL SHOW ALA PRODUCCIÓN, LOS DEJARONuD83EuDD21uD83EuDD2C.

Y ahora temo por que me quieran sacar a Poncho el domingo por descubrirles su fraude ala producción. uD83EuDD74uD83DuDE30#TeamPoncho#TeamInfierno #LaCasaDeLosFamososMX pic.twitter.com/7BWln3C1sn — Andy Ramirez uD83DuDC9C (@andy_ramiirez11) August 1, 2023

¿Por qué La Barby Juárez amenazó con abandonar La Casa de los Famosos México?

De acuerdo con algunos vídeos que circulan en redes sociales, la boxeadora no pudo evitar despotricar en contra de la producción del programa después de que Poncho de Nigris revelara que le querían dar el boleto dorado a ella para que se convirtiera en la primer finalista, sin embargo, Nicola lo impidió.

“Pero cantado... Nos acomodaron a todos en los lugares, estaba más que clara que te la querían dar (la caja ganadora). Nicola se fue a meter desde acá hasta allá”, explicó el regiomontano.

A lo que la boxeadora contestó: “Cayó donde tenía que caer y listo. Créanme, no manch*n, no se metan chaqu*tas mentales. Traen más cosas en la cabeza que lo que están pasando”.

Y con todo y la ayuda de GaliuD83DuDE02uD83DuDE02uD83DuDE02 pic.twitter.com/UWgQTq8MWC — uD835uDD0EuD835uDD1EuD835uDD31uD835uDD25uD835uDD29uD835uDD22uD835uDD22uD835uDD2B uD835uDD16uD835uDD1EuD835uDD2BuD835uDD21uD835uDD2CuD835uDD33uD835uDD1EuD835uDD29uD83CuDF39 (@Kathlee51892363) August 1, 2023

Pero la situación no paró ahí, pues La Barby Juárez no soportó los reclamos y aseguró que hablaría con 'La Jefa' para pedirle abandonar el reality esa misma noche: “Es más, ya me voy a la ching*&$#. Voy a hacer mis maletas ahorita y ya, a la ching$%&*”respondió la boxeadora.

“Ya no pasa nada en serio, yo no quiero ni siquiera ni seguir, cómo me hacen sentir de que… estaba allá, quieren que a huevo esté yo, ¡no! Si son ellos, ni siquiera es por mí, yo ya… prefiero irme, en serio, imagínate en la eliminación que esté yo y digan: ‘Está comprado’. Si con Jorge (Losa) me sentí mal de cómo se estaba sintiendo imagínense yo”.

Mientras hacía estas declaraciones, La Barby Juárez empezó a empacar sus cosas para supuestamente pedirle a la producción que la dejaran abandonar el reality show.

¿Cómo me hacen sentir? Ni siquiera es por mí, yo ya prefiero irme a que imagínense que yo este en la eliminación y estén diciendo lo mismo, que está comprado. Si con Jorge me sentí mal de cómo se estaba sintiendo, imagínense yo .. Mejor a la fregada, quédense a la final, ni siquiera quiero eso...”, agregó la deportista.

#LaCasaDeLosFamososMexico #Nicola #rene #BarbyJuarez

“Quieren que a huevo esté yo, Si son ellos, no, yo ya prefiero irme”

Y la producción asquerosa queriendo culpar al #TeamInfierno de lo mal que se siente, ella sabe que todo se ve desde acá por eso esta así. Panel vieeejo pic.twitter.com/D0M3c0r76E — GLG (@ZegomGlg) August 2, 2023

Al ver lo alterada que estaba, Poncho de Nigris, Sergio Mayer y Wendy Guevara le pidieron a la boxeadora que se calmara, pero no lo consiguió, fue así como la boxeadora rompió en llanto, pero tras parar se mantuvo a la defensiva con los demás participantes.

Su comportamiento, en lugar de generar empatía, solo provocó que las críticas continuarán y aumentaran, pues internautas reiteraron que se alteró porque fue exhibida tras ser involucrada en un presunto fraude de la producción.

Te puede interesar: Exhiben un nuevo ''fraude'', Galilea Montijo habría intervenido; Poncho de Nigris y Nicola lo impiden