Exhiben un nuevo ''fraude'', Galilea Montijo habría intervenido; Poncho de Nigris y Nicola lo impiden

CIUDAD DE MÉXICO.— La Casa de los Famosos México se ha convertido en el programa más visto por la audiencia mexicana, pero a pesar del éxito que goza, también se ha visto envuelto en numerosas críticas, incluso cada semana el reality show ha sido señalado de ser un completo fraude, pues la producción estaría jugando en contra de la preferencia del público.

Antes de Jorge Losa se convirtiera en el octavo eliminado del programa de Televisa, se especuló fuertemente que la producción se encargó de protegerlo por órdenes de la productora. Sin embargo, ahora que ha sido expulsado, las trabas hacia el 'Team Infierno' continúan haciéndose presentes. Tal es el caso del presunto fraude que la producción intentó poner en práctica al elegir al primer finalista. No obstante ha generado mayor indignación que Galilea Montijo haya "contribuido" a esto.

Así habría sido el nuevo fraude en La Casa de los Famosos México; Galilea Montijo fue partícipe y también exhibida

A través de redes sociales, una vez más se mostraron las presuntas pruebas del supuesto fraude que la producción habría intentado llevar al cabo y del cual Galilea Montijo fue partícipe.

Y es que según vídeos que circula en TikTok, Twitter y otras redes, este nueva ataque contra Sergio Mayer, Poncho de Nigris, Wendy Guevara, Emilio Osorio y Nicola Porcella, es decir, el 'Team Infierno', tuvo lugar durante la dinámica para elegir al primer finalista del reality.

Si bien en reiteradas ocasiones se mencionó que esta prueba era de “suerte” y de “azar”, los televidentes notaron varias irregularidades que hicieron pensar de inmediato que la dinámica estaba arreglada para beneficiar a La Barby Juárez, la última integrante de la habitación del cielo.

Por lo tanto, los espectadores en redes sociales exhibieron el momento en el que supuestamente la conductora del matutino de Televisa habría avisado a la boxeadora para que eligiera la caja con el número uno, que es la que contenía un boleto dorado, el cual representaba el pase a la final.

Sin embargo, además de La Barby Juárez, Poncho de Nigris también se percató de la señal que Galilea Montijo le dio a la integrante del 'Team Cielo', por lo que el regiomontano, le comunicó lo sucedido a Nicola Porcella y, fue así como éste se encargó de evitar que la boxeadora tomará la caja con el número uno.

En el vídeo se puede observar, cómo el peruano se abalanzó para tomar la caja que Poncho le había indicado, el cual por cierto, estaba acomodado hasta el final, justamente en el extremo en el que se encontraba La Barby. Una vez que Nicola tenía la caja con el número uno, el rostro de la boxeadora evidenció su preocupación.

Ante esta situación a Galilea Montijo no le quedó más remedios que "fingir" alegría, y felicitar al peruano por haberse convertido el primer finalista de La Casa de los Famosos México.

En Twitter, el nombre de Galilea Montijo, La Barby, Nicola y Poncho se convirtieron en tendencia, ya que mientras a las mujeres mencionadas las llenaron de ataques y las exhibieron presuntamente haciendo trampa; a los hombres nombrados los felicitaron por evitar que la producción una vez más tratará de hacer fraude.

Cabe destacar que, en reiteradas ocasiones los seguidores del programa de Televisa, pero sobre todo los fans del 'Team Infierno', han reiterado que la producción y todos sus conductores atacan indiscriminadamente al equipo integrado por Sergio Mayer, Poncho de Nigris, Wendy Guevara, Emilio Osorio, Nicola Porcella y hasta hace dos semanas Apio Quijano.

Es por ello que el público constantemente ha mostrado evidencias del fraude que la producción intenta hacer y la preferencia absoluta al 'Team Cielo', equipo al que pertenecía Jorge Losa, de quien se dice sostiene una relación sentimental y ya no tan secreta con Rosa María Noguerón Hernández, la productora del reality show.

Regaño a Poncho de Nigris pone en evidencia el fraude que cometió la producción y del cual fue participe Galilea Montijo

Minutos después de la prueba, los habitantes conversan sobre la prueba, fue ahí que La Barby Juárez confesó que al igual que Nicola Porcella iba sobre la caja con el número uno, a pesar de que no la había visto como tal porque estaba oculta.

“La agarraste de adentro, porque la caja la estaban ahí...”, dije Sergio Mayer, dejando la frase incompleta. Pero Poncho completó la frase y además acusó de la preferencia: “...aguantando [la caja]. Pero se la iban a soltar acá a... se la iban a aventar ahí”, explicó De Nigris.

Momentos más tarde, 'La jefa' llamó a Poncho al confesionario. Al salir no sólo se dejó ver muy molesto, sino que incluso azotó la puerta. Wendy y Emilio notaron su enojo y le preguntan qué sucedió, pero el regiomontano prefirió no contestar: “Nada, nada, nada... que ya no se comente nada”.

No obstante, un poco más tarde cuando estaba el 'Team Infierno' en la cocina, Poncho de Nigris reveló que lo regañaron y señalo que el ambiente se sentía tenso.

Como era de imaginarse, este acontecimiento ha generado revuelo y una vez más, los seguidores del programa de Televisa se han dicho molestos y cansados de que la producción continúe haciendo supuestos fraudes.

