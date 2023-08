Jungkook de BTS enfrentaría demanda de plagio por ''Seven''; pese a negación de Big Hit

El martes 22 de agosto, un escándalo sacudió a la empresa de representación de Big Hit Music ante las afirmaciones del presunto plagio de Jungkook, integrante de BTS, en "Seven".

De acuerdo con la información, de la que hace eco AllKPop, Jungkook podría enfrentar una demanda de plagio sobre la partitura de "Seven", que resultó ser parecida (por no decir, idéntica) a la del tema "Time of Mask " de Fin.KL.

El hecho se dio a conocer por el productor del cuarteto; Yang Joon Young, quien negó haber tenido intenciones de que el tema llegara a los medio de comunición; sin embargo, sostuvo que él mismo hizo las comparaciones de la partitura, que se encuentra "en la misma escala", según indicó.

El productor explicó que antes de que los medios coreanos informaran sobre el supuesto plagio, él envió un archivo que comparaba las partituras musicales de "Seven" y "Time of Mask" a un productor de HYBE Labels a principios de agosto, con la esperanza de abordar las sospechas sobre una discusión.

Sin embargo, después de recibir una respuesta temporal de que "hay un retraso en abordar el asunto debido al viaje de negocios al extranjero del presidente Bang Si Hyuk " , Yang Joon Young no recibió actualizaciones adicionales de HYBE Labels durante más de 2 semanas.

Tras darse a conocer la información en los medios, el equipo legal de Big Hit Music inmediatamente tomó acciones y negó las acusaciones en contra del artista.

¿Jungkook plagió "Seven"?

Por el momento, parece que la acusación contra Jungkook tendrá que resolverse de manera legal, pese al comunicado de Big Hit Music en el que señala:

"Los reclamos de infracción de derechos de autor contra 'Seven' de Jungkook no son ciertos. 'Seven' fue creado a través de una colaboración de cinco compositores extranjeros. Es un producto creativo que no tiene nada que ver con una canción. lanzado hace 24 años en Corea del Sur, como era el reclamo. La etiqueta desea enfatizar que los reclamos unilaterales no se corresponden con ningún estándar para determinar la infracción de derechos de autor, como similitudes sustanciales u originalidad".

Acontinuación el vídeo de "Seven" de Jungkook que cuenta con más de 173 millones de reproducciones a través de YouTube:

Así suena " Time of Mask " de Fin.KL.: