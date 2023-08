Inés Gómez Mont ''reaparece''; niega estar detrás del secuestro a Miguel Bosé (VÍDEO)

Tras el secuestro de Miguel Bosé en su casa de CDMX, comenzaron a surgir ciertas irregularidades que cuestionaron qué era lo que en realidad estaba sucediendo, pues se dio a conocer que la propiedad era de Inés Gómez Mont y que ella y su esposo estarían detrás del terrible suceso que vivió el cantante español.

Fue a través de sus redes sociales que Bosé reveló que él, sus hijos y sus empleados fueron privados de su libertad por horas y fueron más de 10 hombres los que entraron a robarse un sinfín de cosas incluyendo una lujosa camioneta que horas después fue encontrada.

Inés Gómez Mont ''reaparece''; niega estar detrás del secuestro a Miguel Bosé

Pasó aproximadamente una semana hasta que el intérprete de "Amante bandido" decidió poner una denuncia formal ante las autoridades para esclarecer el robo que sufrió y ahora, al parecer, Inés Gómez Mont quiere limpiar su imagen y revelar que ni ella ni su esposo, Víctor Manuel Álvarez Puga, están involucrados en el secuestro de Miguel Bosé. Esto se sabe.

Inés Gómez Mont ''reaparece''; niega estar detrás del secuestro a Miguel Bosé

Inés Gómez Mont pide ayuda a productora para limpiar su imagen por secuestro a Miguel Bosé

Fueron presuntos testigos de lo que le sucedió a Miguel Bosé que revelaron que la casa es de Inés Gómez Mont, quien está prófuga de la justicia al ser acusada de lavado de dinero. Vecinos de la privada Rancho San Francisco, lugar de los hechos, afirmaron que sería la conductora y su pareja quienes sean los responsables del secuestro y robo al cantante.

Ahora, de acuerdo con Gustavo Adolfo Infante, Inés Gómez Mont reapareció pidiendo ayuda a una famosa productora para poder limpiar su imagen y que se le desvincule tanto a ella como a su esposo del delito que se cometió. .

El periodista reveló que la exconductora de TV Azteca mantiene contacto con su productora del programa 'De Primera Mano', y le dijo que esa casa no es suya, pese a que se tendrían pruebas de lo contrario, además, su madre viviría en la lujosa residencial pero en otra casa.

Fue en su programa de YouTube donde hablaron sobre la denuncia que interpuso Miguel Bosé por robo a su propiedad y señaló que lo de que Inés Gómez Mont sea la dueña de la propiedad no suena descabellado.

"Ella ya dijo que no... habló con Laura Flores, la productora de 'De Primera Mano', ellas son amigas y le preguntó, ella dijo que no, que no es su casa... eso dijo ella, yo la verdad no conozco tanto, no sé tanto de eso, pero Inés Gómez dice que no es su casa".

Por su parte, Jessica Gil recordó que Inés Gómez Mont era una de las mejores amigas de Galilea, incluso son comadres, y Galilea hizo una gran amistad con Miguel Bosé cuando trabajaron juntos.