MÉXICO.— La muerte de Octavio Ocaña sigue siendo un tema controversial, pues tras un par de años de su fallecimiento, su familia continúa luchando por hacer justicia. Sin embargo, ahora el nombre del actor se ha visto relacionada a una polémica, pues Nerea Godínez, su exprometida, dio a conocer que ya tiene un nuevo novio.

Como era de imaginarse, la joven recibió muchas críticas y tras la "ola" de comentarios negativos por darse una oportunidad en el amor, la exnovia del también apodado 'Benito' (por su papel en la serie de comedia ''Vecinos'') se defendió de los ataques.

Exprometida de Octavio Ocaña presume a su nuevo novio

A casi dos años de la muerte del joven actor, quien formó parte de varios proyectos de Televisa, su exprometida, a través de redes sociales dio a conocer que ya tiene pareja sentimental.

Mediante una fotografía en la que se muestra acompañada de un hombre, Nerea confirmó que luego de que Octavio Ocaña perdiera la vida —tras un disparo en la cabeza en medio de una persecución por parte de la policía de Cuautitlán Izcalli— le dio una nueva oportunidad al amor.

Esa imagen l la acompañó de un texto en el que anunció que decidió seguir adelante con su vida, algo que muchos le pidieron después de que sufriera por el fallecimiento de Ocaña, pero ahora que ha pasado no lo aprueban.

Debido al sorpresivo anunció de Nerea Godínez, los seguidores del actor de inmediato la criticaron por haber iniciado una relación a poco más de un año de la muerte de 'Benito Rivers' (personaje que lo lanzó a la fama).

Sin embargo, la joven decidió contestarle a todos los que la han criticado, y destacando que tiene que continuar con su vida, la exprometida de Octavio Ocaña, dejo entrever que no le importa el enojo de los fans del actor fallecido.

“¿Por qué les impresiona tanto que pueda seguir con mi vida? Nadie más que yo y mi círculo cercano sabe lo que sufrí y lo que pasé, desde el día uno. Las personas que ahora se indignan me decían que continuara con mi vida ¿quién las entiende? “, escribió la exnovia de Octavio.

De igual modo, Nerea Godínez destacó que su actual pareja amorosa es una persona que respeta su pasado y que la hace feliz.

“Equis yo decidí vivir y no solo existir, siempre dije que estaría con la persona que respetara mi pasado y la encontré y lo más importante es que realmente me hace muy feliz y me hace querer vivir, conocer y disfrutar nuevamente, el que piense que eso está mal yo le diría... médicate loc@”, concluyó la exprometida de Ocaña.

Cabe destacar que Nerea Godínez se comprometió con Octavio Ocaña en junio del 2021, sin embargo, no pudieron casarse debido a que el actor de ''Vecinos'' falleció tras un disparo, el pasado 29 de octubre de ese mismo año.

