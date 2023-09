¿Robo a Miguel Bosé fue nada más para ''despistar''? Buscaban al esposo de Inés Gómez Mont

CIUDAD DE MÉXICO.— Miguel Bosé sufrió un violento robo en su mansión el pasado mes de agosto. El periodista Gustavo Adolfo Infante reportó que varios asaltantes ingresaron a la casa del intérprete de "Morena mía" y se llevaron joyas, dinero en efectivo y una camioneta de lujo.

Tras difundirse el reporte de que el cantante había sido víctima de un asalto en su casa, la cual se encuentra ubicada en una zona demasiado custodiada, el español confirmó lo sucedido mediante una publicación en su cuenta de Instagram. Pero a semanas de lo sucedido, han surgido detalles que vuelven a vincular al esposo de Inés Gómez Mont, Víctor Manuel Álvarez Puga.

Robo en casa de Miguel Bosé. ¿Asaltantes buscaban al esposo de Inés Gómez Mont?

A semanas del impetuoso robo que sufrió el también actor español, el también presentador de programas de espectáculos, Gustavo Adolfo Infante, reveló que los asaltantes no iban por Miguel Bosé, en realidad buscaban a Víctor Manuel Álvarez Puga, esposo de la expresentadora de TV Inés Gómez Mont.

De acuerdo con el también presentador del programa Sale el sol, las líneas de investigación señalan que el asalto a Miguel Bosé solo fue para despistar, ya que iban por el esposo de la exmejor amiga de Galilea Montijo.

“Resulta que no fue en contra de Miguel Bosé, me dicen y es una de las líneas de investigación más serias que hay, que era para encontrar a Víctor Manuel Álvarez Puga, que ustedes saben que anda fugado de la justicia mexicana, él e Inés, y esa casa no e sabe bien si es de Inés, de un tío de ella, pero lo que si se sabe es que Inés vivió ahí”, dijo el periodista mexicano a través de su canal de YouTube.

En el asalto de Miguel Bosé se CONFUNDIERON… No Iban tras el. https://t.co/SWMLIOoxKf vía @YouTube — GUSTAVO ADOLFO INFANTE (@GAINFANTE) September 11, 2023

Asimismo, el conductor del programa El Minutos que cambió mi destino indicó que el comando que entró a la casa del cantante de éxitos musicales como "Si tú no vuelves", "Amante bandido", "Nena" o "Morir de amor", pensó que el esposo de Inés Gómez Mont estaba en dicha residencia.

“Entonces entró un comando armado, fuertemente armado y profesional a casa de Miguel Bosé, pensando que estaba Álvarez Puga ahí, entraron a los cuartos y se dieron cuenta que era Miguel Bosé y no Álvarez Puga, pero ya los tenían amagados”, concluyó Gustavo Adolfo Infante.

