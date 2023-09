La entrevista con Drake Bell: esto le contó al Diario en su visita a Yucatán

Gran expectación causó la llegada del cantante y actor estadounidense Drake Bell a la edición 42 del Tsunami Mérida Comic Con, que se realiza este fin de semana en el Centro de Convenciones Siglo XXI.

El sábado, desde temprana hora decenas de fanáticos ya se encontraban haciendo fila para poder saludarlo, recibir su autógrafo y solicitarle una fotografía para rememorar el encuentro.

Drake Bell ha visitado México en varias ocasiones —asegura que ama tanto al país que desea vivir en él— pero es la primera vez que viaja a un estado del Sureste y Mérida fue la ciudad elegida como punto de encuentro con sus seguidores.

Con una gira recién concluida, “Non-Stop Flight Tour”, Drake Bell hizo escala en Mérida para conocerla y convivir con sus fanáticos.

En este marco el actor concedió una entrevista al Diario, en la que habló de su presencia en la ciudad y de varias sorpresas.

Me siento increíble, es realmente genial Mérida y es mi primera vez aquí, estoy demasiado emocionado.

Fue realmente genial, increíble, muy divertido. Visité varias ciudades, como Ciudad de México, Querétaro, Monterrey, Guadalajara , pero me encantaría hacer un concierto aquí en Mérida .

Sí, claro, yo quiero vivir en Ciudad de México , es uno de mis lugares favoritos (para estar) cada que vengo y allí tengo a muchos amigos y trabajo. Yo quiero mucho a México y, sí, me vendré a vivir.

Aún no, apenas llegué anoche (por el viernes). Tendré dos días aquí, así que espero probar la comida .

Lo vi en las fotos que subieron, aún no lo conozco, pero es increíble, no puedo esperar a verlo ya. La verdad no tengo palabras, qué increíble, es realmente genial, estoy muy emocionado por verlo.