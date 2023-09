Aracely Arámbula explotó contra Luis Miguel y habló de Paloma Cuevas: ''Me cae muy mal''

CIUDAD DE MÉXICO.— Aracely Arámbula por primera vez habló mal de Luis Miguel e incluso se pronunció sobre su relación sentimental con la diseñadora española Paloma Cuevas.

Una vez más, la actriz destacó que lo único que desea es que el cantante se reúna con sus hijos Miguel y Daniel, y que cumpla con su obligación como padre.

Aracely Arámbula explota contra Luis Miguel y le reclama por no ver a sus hijos

Durante una función especial de la obra de teatro "Vaselina", realizada este pasado 17 de septiembre, la actriz en un encuentro con distintos medios de comunicación, con evidente enojo habló de su expareja sentimental.

Como nunca antes, la protagonista de telenovelas como "Abrázame muy fuerte", "Soñadoras", "La Patrona"o "Corazón salvaje", habló fuerte y directo respecto a la ausencia de Luis Miguel en la vida de los dos hijos que procrearon y, a quienes el apodado 'El Sol de México' desde hace años no ve.

Aracely Arámbula manifestó que, ojalá Michelle Salas y Alejandro Basteri (hermano de Luis Migue) aboguen para que el cantante tenga comunicación y convivencia con sus dos hijos, tal y como ella hace años hizo para que el intérprete de "Culpable o no" reconociera formalmente a su primogénita (la bisnieta de Silvia Pinal).

Asimismo, la originaria de Chihuahua dejó entrever que, Luis Miguel ha puesto de pretexto que ella tenga que estar cuando él visite a sus hijos, pero Aracely aclaró que no es así. Incluso afirmó que "no le interesa verle la cara porque le cae muy mal...".

“Mi puerta siempre ha estado abierta, no tengo que estar yo. Él tiene que tener más acercamiento con ellos, yo soy la mamá. Como todos los padres, no por ser ídolo quiere decir que no puedes ser papá. Vean a Alejandro Fernández... Chayanne... a mis hijos siempre les he dicho ‘admiren muchísimo a su papá porque su papá es un gran artista’, pero ojalá que ese gran artista también sea un gran padre para ellos. No conmigo, para ellos”, expresó con evidente enojo la actriz.

Y agregó: “Decía [el comunicado] que yo tenía que estar presente para que él los pudiera ver. Para empezar, no me interesa verle la cara porque me cae muy mal, ahorita me cae muy mal...”.

La también apodada 'La Chule' reiteró que el comportamiento de Luis Miguel con sus hijos ha sido deplorable y aunque ella ha trabajado para no les haga falta nada, él tiene la obligación de darles pensión.

“Es deudor alimentario, faltan detalles, pero yo estoy muy tranquila con mi vida, yo soy una mujer que trabajo mucho, que no me hace falta nada para mantener a mis hijos, es una responsabilidad, por supuesto, y una obligación, y es un derecho de mis hijos...”, mencionó la actriz de 48 años.

Finalmente, la protagonista de la telenovela "Las vías del amor" indicó que debido a que no se ha portado nada bien con sus hijos, si quiere verlos "los tiene que buscar, que no esté esperando que lleguen al concierto..."

“Lo hemos estando platicando...‘¿ustedes quieren ir a ver a su papá? No les interesa tampoco a ellos porque él se tiene que ganar ese amor y esa confianza que se siembra diario”, enfatizó la originaria de Chihuahua.

“Ojalá que si él tiene esa conciencia de verlos los tiene que buscar, que no esté esperando que lleguen al concierto como cuando él truena los dedos y están ahí todos. La verdad es que así como sale ese sol enorme, tan grande como su ego, ojalá que así de grande sea el corazón para sus hijos”, añadió Aracely Arámbula al despotricar contra Luis Miguel.

Aracely Arámbula habla de Paloma Cuevas y la relación sentimental con Luis Miguel

La protagonista de telenovelas también se pronunció sobre la diseñadora española, Paloma Cuevas, quien sostiene una relación amorosa con Luis Miguel e incluso se rumorea que hay planes de boda entre ella y el cantante.

Sorpresivamente y por primera vez, Aracely Arámbula afirmó que la actual novia del intérprete de "La Incondicional" sigue siendo "su comadre", pese a sostener una relación sentimental con 'Micky'

“...Ella es nuestra comadre. Entonces es ahora sí como la ‘comadre novia’... No hay ninguna comunicación (con Paloma), imagínate, y no por mí, ella no me ha hablado... La conozco, nos conocemos muy bien... sí es mi comadre, estuvo en la pila bautismal cargando a mi hijo... Yo creo que cada quien sabe lo que está bien y lo que está mal...”, aseveró la también modelo.

No obstante, Aracely Arámbula dejó entrever que no solo ella está impresionada e indignada de que el cantante sostenga un romance con "la comadre", también sus hijos, quienes se pronunciaron de la siguiente manera.

“Mis hijos sí dijeron ‘mamá, ¿por qué mi papá fue a recoger a las hijas de esta señora? Y le dije ‘son las hijas de nuestros amigos, ellas no tienen la culpa de nada’. Ellos no se enojaron, simplemente dijeron: ‘Wow, por qué sí va para allá, y no viene a mi escuela’. Le dije ‘mi amor, porque le gusta estar en España, México es un país que lo quiere mucho, pues él también debería querer mucho a México, me imagino que sí, pero de verdad demostrarlo más, sobre todo empezando por sus hijos”, concluyó la apodada 'La Chule'.

