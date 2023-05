Aracely Arámbula desmiente a Luis Miguel, la actriz afirma que él no ve a sus hijos

MÉXICO.— Nuevamente Aracely Arámbula a hablado de Luis Miguel, y al igual que cuando insinuó que le apodaba "rey cucaracho", la actriz generó los comentarios al "estallar" ante la versión de que el cantante "ve de vez en cuando" a sus hijos Miguel y Daniel.

Aracely Arámbula ''con pruebas'' desmiente la versión de que Luis Miguel ve a sus hijos

Recientemente, la cercanía que Luis Miguel ha demostrado tener con las hijas de su novia Paloma Cuevas provocó que varios señalaran que fuera una "figura paterna" para otros menores cuando a sus hijos no los ve desde hace varios años.

Incluso en meses anteriores diversos medios de comunicación informaron sobre supuestas implicaciones legales debido a la supuesta falta de cumplimiento de la manutención por parte del cantante.

Sin embargo, en medio de la ola de críticas hacia el cantante, Lucía Miranda, viuda de Hugo López, quien fuera el exmánager del intérprete de "La Incondicional", salió en su defensa.

En entrevista con el programa De primera mano, la mujer afirmó que 'Micky' sí mantiene una relación con sus hijos.

"Es un tema delicado, yo no soy la persona para hablar, sé que él los ve de vez en cuando, pero eso no lo sabemos y tampoco se va a decir. No te puedo decir mucho, ustedes ya me entienden lo que quiero decir", expresó Lucía Miranda.

Ante esta declaración, la reacción de Aracely Arámbula no se hizo esperar, por lo que con evidente enojo salió a defender su postura y desmentir una versión falsa sobre la relación del cantante con Miguel y Daniel.

Mediante sus historias de Instagram, la actriz compartió una captura de pantalla de la nota que publicó el portal de la revista Quién con las declaraciones de la viuda de Hugo López. A esta publicación agregó que era una "vergüenza mentir de eso modo".

"¡Increíble la poca vergüenza que tienen para mentir!", escribió Arámbula sobre la foto con la se exhibía la defensa de Lucía Miranda a Luis Miguel

Asimismo, la expareja sentimental del intérprete de "Delirio" puntualizó que de temas que involucren a sus dos hijos ella no mentira, sino todo lo contrario.

"Mientras se trate de mis hijos, siempre hablaré con la verdad", finalizó la actriz de 48 años.

Cabe destacar que 'La Chule' y 'El Sol de México' procrearon a Miguel (16 años) y Daniel (14) en los años 2007 y 2008 respectivamente, cuando sostenían una relación sentimental. El cantante vivió y convivió con ellos alrededor de un año, pero se separó de la actriz en 2009.

Tras su ruptura la chihuahuense ha sostenido por varios años que el cantante se ha mantenido alejado de sus hijos y que ni siquiera se hace presente en los cumpleaños o fechas relevantes que viven los ahora jovencitos.

"Me encantaría que conviviera más con ellos", declaró en junio de 2017 a la revista People en Español.

