Christian Chávez desata la crítica al presumir bandera de México con los colores LGBTQ+

EE.UU.— Christian Chávez no ha podido dejar atrás una polémica cuando ya se encuentra protagonizando otra. Ahora, el cantante y actor está siendo severamente criticado luego de presumir en un reciente concierto de RBD una bandera de México, pero modificada con los colores de la comunidad LGBTQ+.

Esta polémica acción, a diferencia de lo sucedido con el traje charro rosa que uso y desató la crítica en su contra; podría tener una consecuencia más grave, pues la ley mexicana penaliza este tipo de situaciones.

Christian Chávez presume en pleno concierto bandera de México con los colores LGBTQ+

El regreso de RBD a los escenarios luego de 15 años de que se separó la banda, ha sido un verdadero éxito, pero también ha dado pie a diversas polémicas.

Tal es el caso del escándalo que generó Christian Chávez en un concierto dado en Nueva York, cuando salió a cantar enfundado en un traje de charro en tono rosa y dorado.

Si bien aquella presentación fue muy aplaudida y elogiada por sus fans, en redes sociales las cosas fueron distintas, pues varios criticaron su "innovadora idea".

Tras el revuelo que se desató, el cantante compartió un vídeo en el que se disculpaba si había ofendido a alguien, pues no esa era su intención, asimismo, indicó que él no es charro por lo que admitió desconocer las reglas de cómo usar adecuadamente un traje de ese tipo. No obstante, algunos señalaron que si no sabía para que lo usó y además realizó su interpretación con todo y mariachi.

No obstante, a días de lo sucedido con el traje de charro en tono rosa, ahora ha recibido críticas y comentarios negativos al mostrar en pleno escenario una bandera de México modificada con los colores de la comunidad LGBTQ+.

De acuerdo con un vídeo que el mismo publicó en su cuenta de Instagram, el integrante de RBD, hondeó el lábaro patrio mexicano modificado en una presentación en la que también agradeció a sus fans por "escucharlo".

"Gracias por escucharme y conectarse ámense y respétense … si no lo haces tú , ¿quien?", escribió el también actor para acompañar el clip que muestra el momento en el que el escenario se pinta de colores y él pone en todo lo alto dicha bandera.

No obstante, para varias personas esto ha sido considerado como una falta de respeto a este lábaro patrio.

"La comunidad merece respeto, y eso no está en discusión pero no deben mezclarse las cosas, se entiende que la lucha por la igualdad tiene mucho camino pero es importante entender que los símbolos de un país son eso, no forman parte del mensaje que se quiere llevar, lo ideal sería las banderas individuales sin unirlas es más aceptable y razonable, apoyo a Christian pero no la manera que mezclo las cosas". "Se respeta sus ideologías y preferencias, pero no se que opine @segob_mx sobre la alteración a la Bandera de México", fueron un par de comentarios en los que se le señaló al intérprete de "Tu amor".

Pese a las críticas que nuevamente ha acumulado Christian Chávez, hasta el momento el cantante no se ha pronunciado al respecto.

¿Hay alguna penalización por modificar la bandera mexicana o algún lábaro patrio?

En México existe la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales y según lo mencionado en el artículo 56 de dicha ley, constituyen infracción las siguientes conductas:

Alterar o modificar las características de la Bandera Nacional.

Inscribir en la Bandera Nacional el nombre de personas físicas o Instituciones para promover su imagen, bienes o servicios.

Alterar la letra o música del Himno Nacional.

Por lo tanto, la bandera que mostró en un concierto Christian Chávez al ser modificada, el cantante si podría recibir un castigo, pero solo la Secretaría de Gobernación podrá imponer las infracciones correspondientes.

Asimismo, el documento indica que a los infractores se les podrá imponer una o varias de las sanciones entre las cuales están: una amonestación con apercibimiento; una multa de hasta un millón 37,400 pesos o arresto hasta por treinta y seis horas.

Te puede interesar: