Alicia Machado rompe en llanto al confesar que José Manuel Figueroa la golpeó

MÉXICO.— Alicia Machado, quien recientemente terminó su romance con Cristian Estrada (ex de Frida Sofía y de Ferka) se sinceró y decidió hablar de los complicados momentos que vivió cuando sostuvo una relación con José Manuel Figueroa.

La exMiss Universo sin poder contener el llanto dio detalles de una de sus peores experiencias, pues no solo sufrió violencia, sino que también fue golpeada y amenazada de muerte por el hijo de Joan Sebastian.

Así fue como Alicia Machado confesó que José Manuel Figueroa la golpeó

Fue durante un episodio del reality "Secretos de las Indomables", transmitido por el canal Canela Tv, donde Alicia Machado recordó los complicados momentos que vivió con el intérprete de "Quiero y necesito" cuando tuvieron una relación amorosa.

En dicha emisión, Alicia frente a Paty Manterola, Yuri y Ninel Conde (también expareja de Figueroa) relató sin poder contener las lágrimas uno de los episodios más traumáticos de su vida, pues manifestó cómo fue que José Manuel la golpeó y posteriormente la amenazó, para que no revelara lo ocurrido, ya que si lo hacía la mataría.

“Tuve una muy mala experiencia con una persona con la que Ninel (Conde) y yo coincidimos en algún momento de la vida. Esa persona, José Manuel Figueroa, es un tipo exageradamente violento y a mí nunca en la vida me habían levantado la mano”, comenzó contando la venezolana.

La exMiss Universo continuó señalando que el también hijo de Joan Sebastian es machista y misógino; fue así como recordó cuando el intérprete le dio una cachetada con la que terminó en el suelo, además de que la pateó y la amenazó de muerte para que no revelara nada a nadie, porque si lo hacía se iba a encargar de que la sacaran de México.

“Lo primero que hizo es llamarme y amenazarme, 'voy a hacer que te saquen de México, que te quiten la residencia, voy a hacer que te deporten’”, recordó, la exmodelo.

Alicia Machado cree que José Manuel Figueroa es violento, drogadicto y homosexual

No obstante, Alicia Machado también tachó de drogadicto a Figueroa.

“Esa noche creo que se había ido de fiesta y no sé que tanta droga se metía... De repente yo le llego por atrás y le digo: ‘mis amigos me están organizando una fiesta en Ciudad de México’ y de repente el cuate, que tiene una mano de este tamaño y es un señor de este vuelo, se voltea y me vuela una cachetada”.

Pero la venezolana, continuó detallando que la alarmante situación no paró ahí, pues el cantante empezó a patearla y solo se detuvo hasta que una persona que estaba en el lugar se interpuso.

“Se viene encima de mí y me empieza a dar patadas en el suelo con una bota de este tamaño. Esto nunca lo había hablado, ya me vale ma*#$% porque cuántas veces más me va a amenazar de muerte...”, mencionó la exreina de belleza.

Finalmente, Alicia Machado comentó que se quedó paralizada, pero cuando logró volver en sí se levantó y salió corriendo: “El tipo agarra una piedra y cuando yo voy arrancando se la avienta a mi camioneta y rompe el vidrio de atrás”.

La también actriz manifestó que tras esta terrible agresión huyó a su país, donde su familia se enteró de lo sucedido y del coraje que sintió su padre, éste quería viajar a México para “matar” a José Manuel.

Alicia Machado revela que José Manuel Figueroa la golpeó y la amenazaba de mu3rt3 uD83DuDE28 pic.twitter.com/Suq4DW8dLZ — La Comadrita (@lacomadritaof_) September 8, 2023

La exMiss Universo concluyó su impactante relató mencionando que el hijo de Joan Sebastian es "exageradamente violento y tiene dos graves problema...".

“Es un tipo exageradamente violento; el hombre que golpea así a una mujer tiene dos graves problemas, un gran complejo de inferioridad, porque no puede ser igual de cabrón con otro macho, y desafortunadamente son homosexuales, pero por su situación no pueden, entonces su manera de sacar ese odio hacia esa energía negativa es agredirla", expresó la venezolana generando revuelo con sus fuertes declaraciones.

