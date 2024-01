MÉXICO.— A poco menos de un mes de haber sido señalado por su ahora exnovia, Akasha; Alemán se ha disculpado por lo sucedido.

Recordemos que fue el pasado 8 de diciembre, cuando la influencer mostró los signos de violencia que presuntamente el rapero había ejercido en su contra, tras un ataque de celos.

Pero ante tal acusación, el rapero en aquella ocasión simplemente afirmó que la gente “opinaba sin saber realmente qué pasaba”. Ahora ha roto el silencio y además de disculparse da su versión de los hechos.

Alemán se disculpa con su exnovia Akasha, tras presuntamente haberla violentado

Mediante una conferencia de prensa, Alemán ofreció una disculpa pública a su exnovia. Sin embargo, fue su abogado, quien habló por él.

Es así como el representante legal del rapero afirmó que, las imágenes compartidas por Akasha, en las que muestra las agresiones que sufrió por parte de Alemán, no fueron provocadas por golpes.

lo que subió la novia de Alemán, Akasha 😣 alv pic.twitter.com/TZsrbEMbcD — Ady (@adyyaltce) December 8, 2023

Asimismo, el abogado del cantante indicó que los moretones que mostró la influencer fueron ocasionados por una contención que hizo Alemán en una discusión con su ahora expareja sentimental.

“Es de nuestro interés ofrecer una disculpa, en primer término, al público y también a la expareja de Alemán. Por lo que respectan a las imágenes acompañadas de este audio, pues solamente queremos aclarar que estas marcas no fueron provocadas por golpes o violencia física”, detalló el abogado del intérprete de “Quién sino”

"Alemán" y "Akasha":

Porque Akasha, ex novia del rapero Alemán, subió a sus stories en Instagram fotos y videos acusando a Alemán de violencia física, mismas que ya eliminó. pic.twitter.com/nIRzOoAfMP — ¿Por qué es Tendencia? (@porktendencia) December 8, 2023

No obstante antes de finalizar la conferencia, Alemán reveló que está tomando terapia luego de lo sucedido con Akasha, quien lo exhibió como una persona violenta e infiel; el intérprete de “Grandes ligas” aprovechó para disculparse con sus fans.

“Le debo una disculpa a mis fans por hacerlos parte de un trago amargo, un momento de mi vida muy denso y, solo quiero dejar en claro, que pido una disculpa a todo el público, especial a ella (…), estoy tomando terapia”.

Finalmente, el rapero dijo que tenía una relación codependiente con la influencer y que ambos se perdieron el respeto.

“Tanto ella como yo nos perdimos el respeto muy feo, no podíamos escaparnos de ahí, nos destruimos juntos. Más que una relación tóxica creo que era una relación codependiente. Tome la decisión de alejarme, reconozco mis errores. Esas publicaciones son de cuando íbamos iniciando, yo veía otras personas y ella veía a otras personas, el audio ese fue de hace dos años, lo de la mano fue hace año y medio”, explico el cantante.

Alemán interpone denuncia contra su exnovia por presunta extorsión

Además de la conferencia de prensa en la que se disculpó públicamente con Akasha, su exnovia, quien lo tacho de agredirla física y verbalmente, el rapero se presentó ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, para denunciar por extorsión a su expareja.

Por medio de un comunicado de prensa, se informó que la influencer habría exigido una suma de dinero, así como la producción de dos discos, como condición para no presentar una denuncia ante las autoridades competentes en contra del cantante por violencia.

Pero Alemán no accedió, y decidió acudir a las autoridades para iniciar un proceso contra Akasha, con quien sostuvo una presunta relación violenta durante cinco años.

“Estas exigencias no tienen lugar ni cabida, claramente se trata de una extorsión que no podemos permitir. Si la cantante tuviese razones y pruebas para interponer una denuncia en contra de Alemán, estaba en todo su derecho de hacer lo conducente, pero como no es el caso intenta amenazar aprovechando la polémica que causó. Pero nosotros si haremos lo conducente en el marco de la legalidad”, se señala en el comunicado.

En el documento también se menciona que la disputa entre la pareja trascendió a las redes sociales, donde se dieron a conocer detalles de una discusión en la que Alemán alega haber sido agredido físicamente por parte de Akasha y se limitó a defenderse de las agresiones sufridas durante el altercado.