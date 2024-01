CIUDAD DE MÉXICO.— Galilea Montijo aprovechó el inicio de este 2024 para sorprender al confesar que quiere ser mamá por segunda ocasión.

Recordemos que, la conductora del programa Hoy tiene a Mateo, fruto de su matrimonio de más de 10 años con el expolítico Fernando Reina Iglesias (de quien se divorció este pasado 2023).

Sin embargo, el amor que ha invadido la vida de ‘Gali’ al parecer la ha motivado a desea tener otro hijo, específicamente “una niña”.

Galilea Montijo revela que quiere ser mamá otra vez, ¿tendrá una niña con su novio?

Fue durante el primer programa de 2024 de Netas Divinas, que la también empresaria su corazón y reveló su deseo de volver a ser mamá.

Pese a tener 50 años, Galilea Montijo confesó que “quiere una niña”, pero entiende que no le será posible embarazarse debido a su edad, aunque “no se quiere quedar con las ganas”.

Es por ello que reveló que se encuentra analizando las opciones que existen, por lo que podría recurrir a la adopción o un vientre alquilado (gestación subrogada).

En la plática con las otras conductoras del programa, Galilea destacó que su deseo de convertirse en madre de una niña es algo que no había dicho nunca.

“Me queda claro que ya no puedo quedar embarazada, entonces sí estoy buscando una opción o me gustaría buscar una opción porque no me quiero quedar con las ganas de una niña”, reveló la tapatía.

Si bien Galilea Montijo dejó ver que sí está convencida de que le gustaría volver a ser mamá, la presentadora del matutino de Televisa no aclaró si su “deseo” lo cumplirá en compañía de su novio, el modelo español, Isaac Moreno, con quien se fue de vacaciones a Japón e Indonesia.

“No sé, la opción de adoptar, de un vientre, no tengo idea pero no me quiero quedar con las ganas”, replicó Galilea Montijo.