CIUDAD DE MÉXICO.— Erik Rubín, quien indirectamente fuera señalado por Anette Cuburu como la persona a la cual le habría sido infiel Andrea Legarreta por más de 20 años, decidió romper el silencio.

Tras varios días de protagonizar una tremenda polémica Anette y Andrea, el cantante se pronunció sobre la presunta relación extramarital que sostuvo su expareja con Bernardo Gómez, importante ejecutivo de Televisa.

Asimismo, el exintegrante de Timbiriche le mandó un mensaje a la también exconductora de Venga la Alegría.

¿Qué dijo Erik Rubín sobre la “relación” de Andrea Legarreta con un ejecutivo de Televisa?

Anette Cuburu desató la polémica al revelar que presuntamente Andrea Legarreta solo ha permanecido tantos años como la conductora estelar del programa Hoy por sostener una relación amorosa de más de 20 años con Bernardo Gómez.

La presentadora del matutino de Televisa decidió realizar una publicación en la que sin mencionar el nombre de Anette, Andrea afirmó que debido al “odio” que presuntamente le tiene su colega, ahora está viviendo una “situación injusta, inmerecida y cruel”.

Sin embargo, Andrea Legarreta finalizó su comunicado señalando que, a pesar del daño que la mentira que emitió Anette le ha causado dolor a su familia y a ella, la conductora de Televisa espera “Dios la perdone”.

Erik Rubín reaccionó a esta publicación. Y ante el complicado momento que está viviendo la mamá de sus dos hijas, el cantante salió en defensa de su expareja.

Mediante un conmovedor mensaje, Rubín le demostró su apoyo; esto a pesar de que Andrea y él se encuentran “separados” y a la espera de divorciarse o retomar su matrimonio.

En su mensaje, el intérprete de “Cuando mueres por alguien” dejó entrever que no cree que Andrea Legarreta le haya sido infiel, pues “la conoce”.

Asimismo, el también actor de la obra de teatro “Vaselina” retó a Anette Cuburu a que muestre las pruebas del presunto romance de Andrea con el ejecutivo de Televisa. Pero como sabe que no pasará, de forma indirecta tachó a Anette de mentirosa.

“Bonita. Los que te conocemos sabemos la gran persona que eres. Es bien fácil decir que hay pruebas. ¿En dónde están?“, escribió el cantante, quien con su comentario de inmediato recibió miles de “Me gusta” por parte de los internautas.

Cabe destacar que este pasado 8 de enero de 2024, mediante su cuenta de Instagram, la exconductora de TV Azteca publicó un comunicado en el que afirmó que ponía fin a los ataques contra Andrea, pues todo lo sucedido era cosa del pasado.

Sin embargo, en entrevista con la periodista de espectáculos Maxine Woodside, Anette Cuburu volvió a arremeter contra Andrea y de nuevo señaló que no son amigas; que no le desea el bien y que no le interesa arreglarse con la conductora del programa Hoy.