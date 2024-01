PARÍS.— Hace unos días León Larregui se convirtió en blanco de burlas, luego de que él mismo informara en redes sociales que fue golpeado en calles de París.

Sin embargo, ahora nuevamente ha inspirado una gran cantidad de comentarios, pero sobre todo memes luego de que compartió una foto en la que presumió su nueva apariencia, tras realizarse un corte de cabello.

Así luce León Larreguí tras cambiarse el look

El vocalista de la famosa agrupación mexicana Zoé, a través de redes sociales, publicó una fotografía en la que dejó ver que su cabello largo forma parte del pasado, pue se ha deshecho de sus mechones.

En la imagen que de inmediato desató las reacciones y los comentarios de todo tipo, se puede observar la nueva apariencia de León Larregui, quien ahora lleva el cabello muy corto, incluso se ve casi rapado.

Pero también el tono de su cabello ha generado controversia, pues ahora tanto su pelo como la barba se ven muy canosos. Por lo tanto este cambió de look ha hecho que el cantante luzca como un hombre muy mayor.

Asimismo, el intérprete de temas como “Brillas”, “Soñe”, “Locos”, “Nada” o “Souvenir”, en la foto que él mismo compartió para presumir su nueva apariencia, tiene una pose que según internautas lo hace ver cansado, demacrado y hasta enfermo.

¿Por qué León Larreguí se cortó el cabello?

De acuerdo con el cantante, su nuevo corte de cabello se debió a que recientemente llegó a los 50 años de edad.

Por lo que para “celebrar” este nuevo “escalón”, el León decidió cambiar de apariencia. Sin embargo, su nuevo look no ha sido muy bien recibido por sus fans, ya que en lugar de halagarlo, externaron su preocupación.

Y aunque sus seguidores le han señalado que este nuevo look no le favorece y que por el contrario lo hace lucir cansado, León Larregui no tiene intensiones de volver a tener el cabello largo como lo usó en la época dorada de Zoé.

No obstante, aunque el nuevo corte de cabello del cantante generó el debate, también fue la inspiración perfecta para que internautas crearan y publicaran divertidos memes, incluso es por esta razón que Larregui se convirtió en tendencia de redes sociales el pasado fin de semana.

