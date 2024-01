CIUDAD DE MÉXICO.— Recientemente, Michelle González aclaró el motivo por el que contó públicamente que tuvo intimidad con The Weeknd.

Y tras recibir cientos de críticas, la actriz mexicana decidió envió un mensaje a las personas que la han criticado luego de revelar su encuentro íntimo con el exnovio de la cantante y actriz Selena Gomez y la modelo Bella Hadid.

¿Cómo fue que la actriz de Televisa Michelle González estuvo con The Weeknd?

Fue durante una entrevista con el influencer José Luis Caballero, mejor conocido como ‘El Potro’, que la actriz de la telenovela “Golpe de Suerte” confesó que tuvo relaciones sexuales con Abel Tesfaye, mejor conocido como The Weeknd.

Si bien, Michelle González fue entrevistada por ‘El Potro’ hace un año, hace unos días se hizo viral parte de esta plática en la cual, la actriz de 30 años reveló que tuvo un encuentro íntimo con un importante artista de la industria musical.

Asimismo, en esa entrevista, la actriz de Televisa detalló que intimó con el famoso luego de encontrárselo en el elevador de un hotel de Los Ángeles, donde ambos vacacionaban.

Y aunque en principio Michelle no quiso revelar el nombre de la celebridad, pues trataba de proteger la identidad del músico, el exparticipante del reality show Acapulco Shore insistió tanto que la actriz se acercó al conductor y le susurró al oído de quién se había tratado; éste terminó revelando que fue The Weeknd.

Aquel episodio del podcast “El Potrero” generó gran revuelo, pues además de la confesión de la actriz, fans del cantante se mostraron indignados, pues en dicha emisión se dieron a conocer detalles del acto sexual entre la mexicana y el cantante.

De igual manera, se dijo que los genitales del intérprete de “Blinding lights” lo que desató las burlas entre quienes estaban grabando el podcast.

Michelle González se disculpa por revelar que estuvo con The Weeknd

Debido a la “ola” de críticas que recibió la actriz de la telenovela “Mi fortuna es amarte”, ésta compartió un vídeo en redes sociales para pedir que sean más empáticos antes de hacerse un juicio de ella.

En su publicación, Michelle González argumentó que cuando fue invitada al podcast de ‘El Potro’, se encontraba muy entusiasmada porque iba a poder hablar de un modo que el público la conociera como persona y empatizara con su historia.

Pero las cosas no sucedieron así, pues a poco de que comenzara la entrevista, el aspirante a conductor de TV le dijo que en ese episodio abordarían la teoría que sugiere que las personas con destreza para bailar, también tienen facilidades para desenvolverse en la intimidad sexual.

Situación que incomodó a la actriz que, precisamente, acaba de terminar su participación en el programa “Mira quien baila”.

“Pasé por una situación supervergonzoza… yo fui a ese podcast con la intención de conectar con el público, wey… error, cuando llegué me percaté que no nada más era él, ellos querían que les hablara de eso (de sexo), yo me empecé a sentir superincómoda”, explicó Michelle.

La actriz de Televisa reconoció que tuvo gran parte de culpa, al no poner un hasta aquí al percatarse cómo manejaban la línea del podcast, el cual ahora considera que sólo aborda temas vulgares y amarillistas.

Sin embargo, Michelle González indicó que siguió hablando no porque quisiera hacerlo, sino porque quería aprovechar la plataforma que tenía para llegarle al público.

“Yo tuve la culpa de no decir ‘basta’ en ciertos momentos, porque no es un programa en vivo, pude decir: ‘¿Sabes qué?, yo no quiero hablar de esto’. Pero por borrega, por querer pertenecer, por decir: ‘Ya estoy aquí, en un espacio que puedo hablar’ y las personas me pueden conocer… no tiene que ser así”, detalló la joven actriz.

La actriz también reconoció que no debió haber revelado “algo personal e íntimo”.

“Donde yo voy a aceptar completamente mi responsabilidad es que, en ningún momento, tuve que haber compartido algo personal e íntimo de alguien que no estaba ahí y, por eso, sí me voy a hacer completamente responsable”, puntualizó la joven.

La actriz de Televisa que estuvo con The Weeknd exhibe actos de racismo y clasismo

Antes de finalizar su vídeo, la actriz mexicana expuso con tristeza que las personas no sólo la atacaran por haber confesado que tuvo relaciones sexuales con The Weeknd sino que pusieron en duda que un cantante famoso como él, se fijara en una chica “prieta” como ella.

“Yo no sé por qué les molesta tanto que una mujer mexicana, morena, prieta, haya vivido en Los Ángeles, esté preparada, tenga una carrera, se haya preparado con gente superfregona, supertantelosa, pero ¿saben qué?, les molesta porque la gente es racista y clasista porque, ¿cómo una mujer morena prieta?, porque literal eso es lo que me ponen en los comentarios: ¿-Ay, tú… prieta, ¡jamás!´”, externó la actriz.

Cabe destacar que Michelle González afirmó que si bien cometió el error de decir el nombre del cantante, le pidió a ‘El Potro’ que omitiera esa parte del podcast, éste le dijo que borraría esa parte de la entrevista, pero no lo hizo

“Él y todo su equipo me presionaron para que dijera algo que yo no quería decir; cuando se acabó el programa, yo me acerqué a él y le dije: ‘por favor, por favor no lo vayas a decir’, censúralo, mutéalo”; a lo que le respondió: “Te lo juro, te doy mi palabra, este programa no es así”.