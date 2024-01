Anna Ferro, viuda de Fernando del Solar, no está dispuesta a abandonar el departamento en el que vivió junto “al amor de su vida” y por el que, actualmente, mantiene un pleito legal con Ingrid Coronado.

Pero la decisión de Ferro, asegura, no fue tomada por impulso, sino porque, dijo, ella también es dueña del lugar

En varias ocasiones la exconductora de “Venga la Alegría” afirmó que, tras la muerte de del Solar, Ferro se negó a salir del inmueble ubicado en Cuernavaca y que por ley le pertenece, ya que la propiedad fue comprada por ella y su exesposo durante su matrimonio, y forma parte de un fideicomiso que está a nombre de sus hijos.

Incluso, explicó que intentó conciliar varias veces, pero al no obtener respuesta de Ferro, acudió a las autoridades para que ellas resolvieran el caso y la desalojaran.

Anna Ferro dice que ella es dueña de la casa de Cuernavaca

Aunque Anna se había mantenido al margen de estas declaraciones, durante su participación en el programa “Anetteando”, conducido por Anette Cuburu, decidió romper el silencio y reveló que antes de morir Del Solar la amparó legalmente para que no tuviera que abandonar su hogar.

La coach de yoga explicó que Fernando intentó que la casa de Cuernavaca quedara fuera del fideicomiso, pero como no pudo llegar a un arreglo con la madre de sus hijos, decidió tomar otras medidas:

“Yo tengo un documento que me avala como dueña de una parte de esa propiedad. Fer, desde 2015, quiso dar de baja el departamento del fideicomiso y no lo logró; entonces, para ampararse y ampararme, lo hizo de otra forma: Hizo un documento en el cual tengo yo derechos sobre eso“, dijo.

Además, aclaró que fue ella quien desde el principio habría intentado llegar a un arreglo con Ingrid, pero ésta solo le dio una opción, desalojar el lugar:

“Fui yo la primera en decirle: ‘necesitamos platicar para llegar a un acuerdo’, pero la negociación era: ‘déjame mi departamento, deja todas las cosas, agarra tus chivas y salte de ahí’, y no”, agregó.

Por último, aseguró que no está invadiendo los bienes de la conductora, pues si ese fuera el caso las autoridades ya habrían hecho algo al respecto:

“No estoy usurpando ningún lugar porque yo creo que si estuviera en algo ilegal no estaría aquí y viviendo ahí. Hay muchas cosas a medias, muchas cosas medio dichas, no verdades, cada quien arregla y acomoda… pero están contando una historia que no es mía”, finalizó.

Hasta este miércoles Ingrid no se ha pronunciado al respecto, y aunque el proceso sigue su curso, la nueva revelación de Anna podría cambiarlo todo, drásticamente.

